Książki na wakacje. W czym dobrze się zanurzyć?

Kraj

Uwaga: Andrzej Duda na pokładzie. Znów prosimy się o katastrofę?

Jeśli nie zmienimy naszej mentalności i nie zaczniemy poważnie podchodzić do tego, co robimy, dojdzie do kolejnej tragedii. Wystarczy spojrzeć na ujawniony właśnie incydent lotniczy z prezydentem Andrzejem Dudą na pokładzie.