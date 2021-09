Kawiarnia literacka: Renata Lis

Często można usłyszeć pytanie: skoro jesteś taka refugees welcome, to dlaczego nie przyjmiesz uchodźców do swojego domu?

Spełniło się chińskie przekleństwo – żyjemy w „ciekawych” czasach. Nie na tyle jeszcze „ciekawych”, żeby zazdrościć umarłym, ale nie będę ukrywała: zdarza mi się pomyśleć o bliskich zmarłych, że to dobrze, że nie muszą na to wszystko patrzeć. Choćby na sierpniowy spektakl okrucieństwa w Usnarzu Górnym, współreżyserowany przez autokratów z Białorusi i Polski. Czasy są takie, że zamiast dobrej powieści obyczajowej czytam do poduszki „LTI” Victora Klemperera.