Wciąż jest nowoczesny

Twórczość Dantego była we Włoszech kulturalnym polem bitwy, a sama tylko „Boska Komedia” pozwala zrozumieć, czym było średniowiecze – mówi Zygmunt G. Barański, wybitny znawca zmarłego w 1321 r. włoskiego pisarza.

JAKUB MEJER: – 700 lat temu umarł na malarię Dante Alighieri. Kim był w momencie śmierci?

ZYGMUNT G. BARAŃSKI: – Najbardziej znanym intelektualistą i pisarzem swoich czasów.

Co to właściwie znaczyło w późnym średniowieczu?

W średniowieczu tylko mała część społeczeństwa, elity, była piśmienna. To się zaczynało zmieniać, szczególnie w regionach Włoch, z którymi związany był Dante: centralnej ich części, z Florencją, i północno-wschodniej, z Rawenną, w której umarł.