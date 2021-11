Kawiarnia literacka: Małgorzata Halber

Pamiętam wszystko. Pamiętam tak dobrze, że aż mnie zatyka. Pamiętam dzień po dniu.

I nie mogę się pogodzić z tym, że nikt nie zastanawia się, jak wielka burza społeczna, w której brałam udział, w której brała udział przez miesiąc Polska, tak po prostu się skończyła. Chcecie wiedzieć jak? Czy dzieje największych masowych demonstracji Polski nowożytnej raczej was nie interesują? Nie interesuje was ruch społeczny, który spowodował protesty w miastach, gdzie nie protestowano nigdy? A może po prostu nie interesuje was jakaś tam feministyczna rewolucja, kiedy trzeba odsunąć PiS od władzy.