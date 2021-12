10 najlepszych spektakli w 2021 r.

Autorskie podsumowanie 2021 roku w teatrze.

1. Dziady, reż. Maja Kleczewska, Teatr im. Słowackiego w Krakowie.

Antynacjonalistyczne, antyklerykalne i kobiece, bo to kobiety są głównymi ofiarami dziś rządzących i one mają prawo do „zemsty na wroga”. Ale też osnute wokół frazy „Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży”.

2. Klub, reż. Weronika Szczawińska, Akademia Teatralna w Warszawie i TR Warszawa.

Inspirowany sprawą molestowania w szwedzkim Komitecie Noblowskim spektakl zasysa polskie afery #MeToo i kończy się krzykiem przypominającym wycie syreny alarmowej. Godzina W wybiła.

3. Halka, reż. Anna Smolar, Stary Teatr w Krakowie.

Najsłynniejsza polska opera staje się opowieścią o wyzwalaniu z narzuconych ról i konwencji, a dzięki świetnemu aktorstwu, choreografii i muzyce – także porywającym teatrem.