Zombie tuż-tuż! Gramy w wyczekiwane „Dying Light 2: Stay Human”

W piątek trafi do sprzedaży jedna z najbardziej wyczekiwanych w tym roku gier wideo: „Dying Light 2: Stay Human”. Po tygodniu testów mamy już zdanie, czy produkcja wrocławskiego Techlandu spełni pokładane nadzieje.

To będzie pierwsza tak ważna premiera w światowej branży gier w 2022 r. Techland pracował nad „Dying Light 2: Stay Human” od ponad sześciu lat. Nadzieje związane z tym tytułem są bardzo duże, ale też istnieją ku temu powody. W poprzednią grę w tym cyklu, „Dying Light” (2015), zagrało do dziś 25 mln osób. Wrocławski producent wzmocnił dzięki niej swą międzynarodową renomę, na którą pracuje już trzecią dekadę. Wcześniej uznanie świata zyskały m.in. przygoda rewolwerowca na Dzikim Zachodzie „Call of Juarez” (2006), a przede wszystkim „Dead Island” (2011) – survivalowa gra akcji w czasach epidemii wirusa przemieniającego ludzi w zombie.

Techland po falstarcie CD Projekt RED

Techland niechętnie mówi o pieniądzach, ale to oczywiste, że w przypadku „Dying Light 2: Stay Human” stawka jest wysoka – różnica między hipotetycznym sukcesem rynkowym gry a porażką, liczona w milionach złotych, musiałaby być kilkucyfrowa. Poprzednia gra z cyklu pozwoliła Techlandowi na budowę nowej siedziby we Wrocławiu o powierzchni ok. 8,3 tys. m kw., inspirowanej nowatorskimi rozwiązaniami z Doliny Krzemowej. Dochód z „Dying Light” wystarczył także na sfinansowanie kilkuletniej produkcji „Dying Light 2”, otwarcia studia w Warszawie pracującego nad zupełnie nową, wysokobudżetową grą (przygoda w konwencji fantasy, w otwartym świecie), a prezesa Techlandu Pawła Marchewkę uczynił jednym z najbogatszych Polaków. Według „Forbesa” jego majątek wynosi ok. 4 mld zł.

Techland wyraża ostrożne nadzieje, że „Dying Light 2: Stay Human” co najmniej powtórzy sukces poprzedniczki, ale jest oczywiste, że rzeczywiste oczekiwania są znacznie większe. Nie tylko ze strony Techlandu i nie tylko ze strony graczy, którzy tej premiery niewątpliwie wyczekują – produkcja Techlandu przez wiele miesięcy była wskazywana przez użytkowników serwisu Steam jako jeden z tych tytułów, z którym wiążą największe nadzieje. Na werdykt rynku czekają w napięciu także inwestorzy, którzy postawili na pomniejszych polskich twórców gier, i praktycznie każdy, kto z polską branżą gier jest związany.

„Dying Light 2: Stay Human” to bowiem najważniejsza premiera polskiej gry od czasu katastrofy, jaką był falstart „Cyberpunka 2077” warszawskiego studia CD Projekt RED. Gdyby Techland również zawiódł, mogłoby to oznaczać odwrócenie się szeregowych inwestorów od polskiej branży gier. Być może nawet zgubną w skutkach panikę.

