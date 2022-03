Wiersz pisany w schronie: Zagrać w coś możemy, nie ma co tak siedzieć

Jurij Zawadski jest poetą, wydawcą, muzykiem, aktywistą. Zasiada w kapitule Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka (i obecnie ukrywa się w schronie) w Tarnopolu.

Schron

(przeł. Janusz Radwański)

Nie ma co tak siedzieć, trzeba coś robić

sprzątać albo wyrzucić z piwnicy zbędne rzeczy,

wreszcie te pustaki komuś oddać, te skamieniałe

gładzie, zaschnięte farby, zagrać w coś

możemy, nie ma co tak siedzieć. –

W „Krokodyla”? – To coś jak „kalambury”? – No,

ty zadajesz, ja pokazuję, reszta

zgaduje, trzeba coś robić! –

W szkole proponowałem założenie

kółka brydża sportowego

dyrektor powiedział, że pomysł wspaniały,

ale nikt nie zrozumie. –

Skojarzenia? – Tak, żeby się odprężyć

po prostu mówisz, co pierwsze

przyjdzie na myśl, kiedy usłyszysz słowo:

pomidor – czerwony, czerwony – ogień

ogień – drewno i tak dalej. –

Nie wiem, wszystkie słowa z głowy

wyleciały, trzeba śpiwór

z kurzu otrzepać – No,

no weź, nie ma co tak siedzieć –

Dobra, niech będzie. Kto zaczyna? – No, ja.

Zmywarka! – Co? Słowo: zmywarka –

Aha! –

Zmywarka? Nie wiem. – Tak po prostu

nie wymyślaj, trzeba powiedzieć pierwsze,

co przyjdzie na myśl, w tym cały sens. –

Dobra, no to to od początku, od zera.

Nie spinaj się. –

Zmywarka?

Tabletka! – Tabletka? – No tak,

tabletka do zmywarki! – Hm, karetka!–

Karetka? – Słowo podobne. – Szpital!–

Rower! – Rower? A czemu rower? – Ja dorastałem

przy szpitalu, koło szpitala jeździłem. Nie zatrzymuj się! –

Rower… Asfalt! – Asfalt? – Przez kierownicę

nosem zaryłem w asfalt… – Cha-cha! Dziura! –

Dziura? Cha-cha: nie ma już dziur. Droga! –

Droga? Remont! – Remont? Rozbiórka! –

Majdan! – Wybuch – Wojna! – Śmierć!

Krzyk!– Grad! – Front! – Noc! – Strach! –

Krew! – Opór! – Siła! – Ukraina! –

Nie bać się! – Ukraina! – Nie bać się! –

Ukraina! – Nie bać się! –

*

Jurij Zawadski (ur. 1981) – ukraiński poeta, wydawca, muzyk, literaturoznawca i aktywista społeczny. Eksperymentator i performer. Doktor nauk filologicznych. W Polsce jego twórczość była prezentowana w antologiach poetyckich i na łamach „eleWatora”, „Ha!artu” i „Helikoptera”. W 2019 r. ukazał się tom „Wolny człowiek jeszcze się nie urodził” w przekładzie Marcina Gaczkowskiego (wyd. Forma). Jest założycielem i szefem wydawnictwa Krok. A od 2022 r. zasiada w kapitule Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka (i obecnie ukrywa się w schronie) w Tarnopolu.