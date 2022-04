Siergiej Łoźnica dla „Polityki”: Rosjan trzeba leczyć

Trzecia wojna światowa już trwa. Przygotowania toczyły się od dziesięcioleci, tylko Zachód pozostawał na to ślepy – mówi wybitny ukraiński reżyser filmowy Siergiej Łoźnica.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Aż nie chciało mi się wierzyć, ale naprawdę został pan wyrzucony z Ukraińskiej Akademii Filmowej. Za co?

SIERGIEJ ŁOŹNICA: – Mogę jedynie spekulować, dlaczego w ten sposób mnie potraktowano. Poszło prawdopodobnie o bojkot rosyjskiego kina. Miałem co do tego zastrzeżenia. Nie wszyscy rosyjscy reżyserzy popierają Putina. Niektórzy, jak Sieriebriennikow, Zwiagincew czy Sokurow, od dawna robią antyreżimowe filmy i potępiają agresję Rosji. Więc powinni mieć prawo do bycia wysłuchanymi.