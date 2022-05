Purura dla pań, agażant dla panów. Piękna wystawa rzeczy wypartych

Wystawa „Stan rzeczy” w warszawskim Muzeum Narodowym przenosi widza w świat rzeczy pięknych o dziwnych nazwach... nieodwracalnie wypartych z naszego życia.

Od lewej: Słój na pijawki, Niemcy, II poł. XIX w. Szkandela do podgrzewania pościeli, Paryż, ok. 1800 r. Porte-bouquet – oprawa do bukietu, Francja (?), 1850–1860 r. Męska czapka nocna, Niemcy, poł. XVIII w.

Szkolną edukację zaczynałem od pisania piórem maczanym w kałamarzu, a największym powodem do dumy był bogaty zestaw stalówek (najwyżej cenione były tzw. krzyżaki). Mój wuj nosił jeszcze – co nikogo nie dziwiło – zegarek na dewizce, a ojciec zawsze w niedzielny poranek zakładał bonżurkę. Ciocia – palaczka – nie rozstawała się z cygarniczką, a mama, która pali do dziś, sumiennie każdą paczkę papierosów nadal przepakowuje do papierośnicy. Po rodzinnych niedzielnych obiadach grywaliśmy zawsze w loteryjkę, z pięknymi bakelitowymi „beczułkami”.