„Nie dla idiotów”. Nic dobrego z tej afery nie wynikło

Jedni atakowali noblistkę, inni atakowali atakujących. Dlaczego każdy użytkownik FB lub TT czuł się zobowiązany, żeby wziąć udział w tym sporze?

Nikt się nie spodziewał, że słowa Olgi Tokarczuk wypowiedziane na Festiwalu Góry Literatury wywołają taką burzę w mediach społecznościowych. W rozmowie z Jerzym Sosnowskim pisarka powiedziała, że „literatura nie jest dla idiotów”, że nie chce wcale, by jej książki „trafiły pod strzechy”, bo czytanie literatury wymaga kompetencji i wrażliwości. I się zaczęło: zarzucono noblistce, że obraża nieoczytany lud, że są to słowa pogardliwe i krzywdzące. Kim są idioci? Czy to przypadkiem nie ci, którzy nie zachwycają się „Empuzjonem”?