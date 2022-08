Sto najodważniejszych polskich piosenek. Nie zawsze chodzi o tekst

Co się stało z odwagą twórców piosenek? I czy oznacza ona dziś to samo co przed laty? Zmianę pomaga prześledzić nowe wydawnictwo poświęcone polskiej muzyce ostatnich dekad.

Po lekturze wydanej właśnie książki „100 najodważniejszych polskich piosenek” Jakuba Krzyżańskiego i Marcina Mieszczaka od razu nasuwa się pytanie: czym właściwie jest piosenka odważna? Okazuje się, że odwaga piosenki nie zawsze musi zależeć od jej tekstu czy melodii. Nie wiadomo na przykład, dlaczego na miano odważnej piosenki zasługuje „Godzina W” Lao Che z płyty „Powstanie Warszawskie”, chwalonej powszechnie za patriotyzm i popularyzację wiedzy o powstaniu warszawskim wśród młodzieży.