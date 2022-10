Agnieszka Smoczyńska: Czy Polacy są rasistami? Skrzętnie to ukrywają

Zastanawiam się, jak te dwie czarnoskóre dziewczynki byłyby przyjmowane w polskich miastach – mówi Agnieszka Smoczyńska, reżyserka wchodzącego właśnie do kin filmu „Silent Twins”, za który otrzymała Złote Lwy na festiwalu w Gdyni.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Co biała reżyserka z Europy Środkowo-Wschodniej zobaczyła w historii Jennifer i June, czarnoskórych emigrantek z Barbadosu mieszkających w Walii, które od wczesnego dzieciństwa nie chciały z nikim rozmawiać?

AGNIESZKA SMOCZYŃSKA: – Gdy doczytałam tę historię do końca i zrozumiałam, co się działo między siostrami bliźniaczkami, bardzo mnie ta relacja poruszyła. Miłość i nienawiść. Miotanie się między skrajnościami. Ogromna naiwność pomieszana z dojrzałością i brutalnością wobec siebie nawzajem.