Audrey Diwan: Horror kobiet to niewygodny temat. Polska też się mocno cofnęła

To, co się stało w Polsce, to wyraźny krok wstecz odbierający kobietom prawo do szczęśliwego i świadomego macierzyństwa – mówi francuska reżyserka filmowa Audrey Diwan, autorka nagrodzonego Złotym Lwem w Wenecji dramatu „Zdarzyło się”.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Aborcja we Francji jest legalna od 17 stycznia 1975 r. Została wprowadzona na mocy tzw. ustawy Veil, wstępnie na pięć lat, a od 3 grudnia 1979 r. – na stałe. Francuzki mogą od tamtego czasu same decydować o swoich ciałach, pani jednak zdecydowała się zrobić film o czasach, kiedy aborcja była jeszcze zabroniona i surowo karana, dlaczego?

AUDREY DIWAN: – Nie chciałam podejmować tego tematu. Wiem dobrze, jakie emocje przeżywają kobiety decydujące się na zabieg, sama też przez to przechodziłam.