Warszawa w budowie. Wystawa, która wkracza w sam środek sporu o stolicę

W polskich miastach od dawna toczą się batalie o wygląd i funkcje ulic. Opowiada o tym tegoroczna edycja wystawy „Warszawa w budowie” w stołecznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Urbanistycznym sercem miast zawsze pozostawały rynki, tudzież reprezentacyjne place. Dziś czas świetności zdają się mieć już za sobą, ociosane z reguły do funkcji sentymentalnych i turystycznych. Co innego ulice. To nadal pulsujący krwiobieg miasta. Stale coś łączą lub dzielą, służą przemieszczaniu się mas ludzi, aut, towarów, usług. Zawsze tak było i wydaje się, że ta mnogość funkcji i zadań harmonijnie się w historii splatała. Do czasu. A konkretnie do momentu, gdy nieliczne karoce, później dorożki, tramwaje i omnibusy zostały zastąpione przez liczne, a nawet bardzo liczne samochody.