Po co komu ten serial o Harrym i Meghan?

Książę i księżna Sussex skarżyli się, że media naruszają ich prywatność – więc poszli do mediów, by tej prywatności wyzbyć się zupełnie. Wyszło tandetnie, kontrowersyjnie, ale przede wszystkim nudno.

Od tego serialu naprawdę trudno było uciec, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Szumnie zapowiadany dokument „Harry i Meghan” miał przedstawiać nieznaną, wyciszaną przez Pałac Buckingham wersję zdarzeń tytułowej pary na temat jej wyjścia ze struktur monarchii. Był reklamowany jako bomba podłożona pod królewską rodzinę. Sześć blisko godzinnych odcinków miało pokazać światu to, czego nie widzieliśmy: skalę systemowej wręcz opresji wobec Meghan, atakowanej przez tabloidy i rodzinę jej męża, przesyconą stereotypami i rasizmem. Krótko mówiąc, nikt nawet nie udawał, że produkcja będzie choć trochę obiektywna. To od początku miała być zemsta księcia i księżnej Sussex na dawnych przyjaciołach, współpracownikach i krewnych. Po emisji całości można już uznać, że to się udało. I tylko to.

Meghan i Harry. Sześć godzin sztuczności

Już od pierwszych scen serial irytuje jednowymiarowścią i narracyjnym infantylizmem. Głównym powodem dla jego powstania była chęć opowiedzenia „własnej wersji wydarzeń”, której rzekomo Harry i Meghan nigdy nie mieli szansy przedstawić. Już to mocno zgrzyta, bo przecież przed premierą serialu na Netflixie byli bohaterami intymnego wywiadu w prime time, który przeprowadziła z nimi Oprah Winfrey, a w 2020 r. ukazała się ich bestsellerowa biografia „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family”. Przez całe sześć odcinków słychać w tej kreacji potężny fałsz. Otóż cały projekt serialu oparty jest na założeniu, w które trudno uwierzyć. Oto Meghan Markle, aktorka o globalnej rozpoznawalności, gwiazda „Suits”, a więc jednego z najbardziej popularnych i przełomowych seriali minionej dekady, wielokrotnie wymienia w gronie najatrakcyjniejszych kobiet show-biznesu, nieudolnie przedstawiana jest w serialu jako zwykła, całkowicie przeciętna „dziewczyna z sąsiedztwa”, która zakochała się w księciu. Jednocześnie – kompletnie nieświadoma czegokolwiek, co z taką miłością może się wiązać. Zarówno w kwestii dla serialu kluczowej, czyli inwazyjnej, przemocowej wręcz (choć i tak wyolbrzymionej) natury pracy paparazzich, jak i w tematach boleśnie wręcz oczywistych, jak konieczność zachowania odpowiedniej etykiety przy pierwszym spotkaniu z królową Elżbietą II.

Przez sześć godzin z ekranu wylewa się przede wszystkim sztuczność i hipokryzja. Na samym początku, zapytani dlaczego zdecydowali się na opowiedzenie swojej historii przed kamerami, Harry i Meghan rezolutnie opowiadają, że „chcieli dać światu wgląd w to, kim są naprawdę”. W kontekście zarzutów o brak prywatności i naruszanie ich intymnych obszarów życiowych takie tłumaczenie brzmi wręcz jak żart. Podobnie jak opowieść Meghan o tym, że Harry’ego jako kandydata na partnera oceniała początkowo… po zawartości jego profilu na Instagramie. Równie niewiarygodnie w pierwszych trzech odcinkach, udostępnionych już w ubiegłym tygodniu, wypada Harry. Jego historia zbudowana jest z kolei na traumie związanej ze śmiercią matki – księżnej Diany. Cała jej historia spłycona jest do opowieści o kobiecie, którą niemal dosłownie zabiły wampirze brytyjskie tabloidy. Ich brutalnej naturze nikt oczywiście nie zaprzecza. Każdy, kto pamięta lata 90. i niewyobrażalną wręcz skalę zainteresowania publicznego życiem Diany, zwłaszcza po rozstaniu z przyszłym królem Karolem, zobaczy w serialu Harry’ego i Meghan wiele prawdy o tym. Jednocześnie nie zobaczy wiele więcej, bo niczego więcej tam nie ma.

Żale Meghan, winy Williama

Każdy wątek z życia rodziny królewskiej jest w dokumencie pokazywany płasko, wręcz monotonnie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sceny i historie dobrane zostały tak, by ukazać Harry’ego jako ofiarę prasy, w dodatku od najmłodszych lat. Postanowił on ostatecznie monarchię opuścić właśnie dlatego, że bał się, że jego żonę spotka ten sam los, co matkę. Krótko mówiąc – choć w serialu nigdy lęk ten nie zostaje nazwany wprost – obawiał się, że krwiożercze brytyjskie tabloidy wyrządzą Meghan fizyczną krzywdę. W drugiej części serialu pada zresztą takie właśnie oskarżenie. Sussexowie opowiadają historię poronienia przez księżną w czerwcu 2020 r. Implikują, że było ono następstwem gigantycznego stresu związanego z procesem, który Meghan wytoczyła gazecie „Mail on Sunday” za publikację jej prywatnych listów do ojca. Co ciekawe, sam Harry konfrontuje się na ekranie z tą tezą i przyznaje, że nigdy nie będzie wiadomo, co doprowadziło do poronienia. Mimo to oskarża prasę i – co jeszcze bardziej kontrowersyjne – własną rodzinę, na czele z bratem Williamem.

Reszta Windsorów to w tym serialu nieme szwarccharaktery. Przez wszystkie sześć odcinków zwłaszcza Harry, opowiadając o najgorszych momentach ostatnich lat, używa słowa „oni”. Nigdy jednak nie precyzuje, kim owi „oni” dokładnie w danym momencie są. Prasa? Paparazzi? Rodzina królewska? Nie wiadomo, trzeba się domyślać. M.in. z tego względu opowieść Sussexów szybko przybiera formę „my przeciwko całemu światu”. Swoją historię, owszem, opowiadają, ale z oblężonej twierdzy, dając do zrozumienia, że na ich wyjściu z monarchii stracili wszyscy, tylko nie oni sami. Małżeństwo młodszego z synów Diany z kimś kompletnie spoza kręgów brytyjskiej arystokracji, z amerykańską aktorką o mieszanym pochodzeniu rasowym miało bowiem dać Windsorom swoiste społeczne turbodoładowanie, dzięki któremu zbliżyliby się do zwykłych obywateli – zwłaszcza tych niebiałych. Sam Harry zdaje się jednak zapominać, że rodzina królewska jest powszechnie lubiana i bez tego, a publiczne pranie brudów stawia w złym świetle głównie jego samego.

Tematy niewygodne dla Sussexów

To on w serialu Netflixa wypada najgorzej, również dlatego, że dobrowolnie godzi się być tłem dla żony, której narracja nie jest ani trochę przekonująca. Harry wychodzi natomiast na przeciętnie inteligentnego młodego mężczyznę, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Ani razu przez sześć godzin nie mówi nawet słowa o oceanie przywilejów, z których korzystał jako książę i korzysta nadal, monetyzując wizerunek swój i swojej rodziny. Jego kwestie są płytkie, wręcz naiwne. Z kolei Meghan ukazuje siebie jako wszechwiedzącą, niewinną kobietę, po uszy zaangażowaną w inicjatywy moralnie sprawiedliwe i godne, dla której w skostniałej strukturze brytyjskiej monarchii nie było miejsca. I to właśnie monarchia poniosła stratę, bo nie wykorzystała jej aktywistycznego potencjału.

W całym serialu nie ma nawet wzmianki na temat niewygodnych dla Sussexów tematów. Drobiazgowo ocenzurowany jest zwłaszcza wątek wspomnianego procesu z „Mail on Sunday” – w jego trakcie Meghan skłamała, informując najpierw sąd, że nie współpracowała przy produkcji własnej biografii. Dopiero kiedy na jaw wyszły jej częste spotkania z autorami książki, księżna zmieniła zeznania, przepraszając sędziego i argumentując, że owych rozmów zwyczajnie „nie pamięta”. To ona zajmuje dominującą pozycję w całej produkcji, spychając Harry’ego na dalszy plan – na co eksksiążę wydaje się z przyjemnością zgadzać. On nad swoim losem ubolewa jedynie w pierwszych dwóch odcinkach, opowiadając przed kamerą o poprzednich związkach. Wszystkie, mówi mężczyzna, kończyły się natychmiast i zawsze z jednego powodu – zbyt dużej uwagi mediów skoncentrowanej na jego osobie. O Meghan mówi natomiast, że w niej znalazł wreszcie „kogoś, kogo dziennikarze nie odstraszą”. Razi też banał opowiadanej historii, jak chociażby opowieść Harry’ego o jego humanitarnej pasji. Wiele jest w serialu przebitek z jego wyjazdów do Afryki, zwłaszcza Botswany, gdzie angażował się w walkę z AIDS. Brak jednak wzmianek o brytyjskim kolonializmie i jego skutkach – o co aż się prosi w kontekście tezy o małżeństwie z Meghan jako sposobie na poprawę pozycji osób o innym niż biały kolorze skóry w Wielkiej Brytanii.

Windsorowie: bez komentarza

Sussexowie w tym serialu wychodzą na młodych, pewnych siebie, acz w gruncie rzeczy kompletnie zagubionych ludzi. Dramatycznie próbują podczepić się pod ważne zmiany i prądy społeczne – przed kamerą starają się nawet skojarzyć ich odejście z rodziny królewskiej ze śmiercią George’a Floyda i protestami Black Lives Matter. Przede wszystkim jednak – i to chyba główny wniosek z tej opery mydlanej – ich opowieść jest zwyczajnie nudna. Ani ekscytująca, ani przekonująca. Bohaterowie są sztuczni, odpychający, denerwujący.

Ale nie da się odmówić im skuteczności. Jak zauważa Helen Lewis na łamach „The Atlantic”, oboje są widać świadomi, że lepszej okazji, by zbić małą fortunę na „własnej wersji wydarzeń”, już nie będzie. Oglądalność to potwierdza – trzy pierwsze odcinki oglądano przez 81,55 mln godzin, to najlepszy wynik dla serialu dokumentalnego w historii Netflixa.

Monarchii w powietrze serial nie wysadzi, Windsorowie utrzymali swoją żelazną politykę no comment. Nikt nie odmawia Harry’emu cierpienia z powodu śmierci matki i lęku, że jego rodzina powtórzy ten los, ale to jedyny wiarygodny wątek historii. Oskarżenia pod adresem Williama czy Elżbiety II to za mało, by ruszyć fundamenty ponadtysiącletniej instytucji. Pytanie, czy Harry’emu i Meghan w ogóle na tym zależało. Ich motywy wydają się mimo wszystko finansowe – i tu odnieśli sukces.

