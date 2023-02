Jan Holoubek dla „Polityki”: Dekada lat 80. jest w mojej głowie czarna

Sztuka jest od tego, by opowiadać o ludzkich postawach w krytycznych momentach – mówi Jan Holoubek, laureat Paszportu POLITYKI w kategorii Film.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Kto wpadł na pomysł, by bohaterką „Wielkiej wody” uczynić eksnarkomankę po odwyku, która porzuciła swoją córkę?

JAN HOLOUBEK: – Scenarzysta Kasper Bajon. Na pierwszą propozycję pomysłodawczyni serialu Anny Kępińskiej zareagowałem ze sceptycyzmem. Obawiałem się, że „Wielka woda” nigdy nie powstanie, gdyż będzie wymagała gigantycznego budżetu. Po kilku miesiącach Ania i Kasper wrócili z gotowym szkicem scenariusza. Po drodze dołączyła do nich Kinga Krzemińska, a potem współreżyser serialu Bartek Ignaciuk.

Hydrolożka grana przez Agnieszkę Żulewską to postać fikcyjna?

Tak, podobnie jak dwoje pozostałych głównych bohaterów. Czasami na jedną postać składa się kilka charakterów. Bohater, który walczy o wieś, grany przez Ireneusza Czopa, jest np. kompilacją dwóch realnie istniejących osób.

W „Rojście ’97” zmienił pan z kolei płeć prowadzącego dochodzenie policjanta na kobiecą.

Pierwszy draft „Rojsta ’97” na podstawie scenariusza „Mord” Marcina Wrony i Pawła Maślony napisaliśmy z Kasprem Bajonem w 2017 r. – jeszcze przed rozpoczęciem kręcenia pierwszego sezonu. Czuliśmy, że nadchodzi czas mocnych kobiecych postaci. Krytycy serialu często twierdzą, że wymógł to na nas Netflix, co jest nieprawdą. Zarys fabuły powstał, jeszcze zanim tekst trafił do platformy.

Z kobietami łatwiej się utożsamić, czy taka jest moda?

Z naszej perspektywy kobieca osobowość wydaje się ciekawsza, bardziej złożona. Mężczyźni – takie mam wrażenie – są prostsi w obsłudze. Podróż do wnętrza niejednoznacznej, homoseksualnej kobiety wymagała od nas przygotowania. Ważnym doświadczeniem okazało się spotkanie – na prośbę Magdy Różczki i Zosi Wichłacz – z koordynatorką scen intymnych Kasią Szustow, która opowiedziała, jak naprawdę zachowują się lesbijki.