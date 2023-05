Żądni pożądania. Gdzie jesteśmy dziś z seksem? To widać w serialach

Gdzie jesteśmy dziś z seksem? Uzmysławiają nam to nowe, serialowe wersje głośnych thrillerów erotycznych sprzed lat.

„Fatalne zauroczenie” w 1987 r. rozbiło amerykański box office, stało się najlepiej zarabiającym filmem roku w skali świata, zdobyło sześć nominacji do Oscara i przeszło do historii jako obraz swoich czasów. Czyli ery konserwatyzmu, gdy patriarchat pod sztandarem obrony tzw. tradycyjnych wartości brał odwet na kobietach i mniejszościach po rewolucji obyczajowej lat 70. W filmie Adriana Lyne’a grany przez Michaela Douglasa żonaty prawnik nawiązuje krótkotrwały i rozrywkowy, w jego zamyśle, romans z redaktorką z wydawnictwa (Glenn Close), który z weekendowej przygody zmienia się w koszmar, gdy kobieta nie odpuszcza. Było w tym purytańskie z ducha ostrzeżenie przed konsekwencjami małżeńskich zdrad, była metafora szalejącej epidemii AIDS. Ale film był przede wszystkim krytyką feminizmu – w takim duchu wypowiadali się i reżyser, i Douglas, w takim też odbierali go widzowie, dopingujący bohatera w kinie okrzykami: „Zabij sukę!”.

Grana przez Glenn Close bizneswoman z fryzurą na mityczną Meduzę teoretycznie miała wszystko: niezależność, władzę, pieniądze, loft na Manhattanie, a jednak niezrealizowanie w tradycyjnych rolach żony i matki pchnęło ją w obłęd, jej celem stało się zdobycie – a gdy to się nie udało: zniszczenie – tego, co kiedyś odrzuciła na rzecz kariery. Rodziny. Close długo odmawiała zagrania finałowej sceny, tłumacząc, że czyni z jej bohaterki potwora i stygmatyzuje kobiety zmagające się z chorobami psychicznymi. Po latach stanęła na czele organizacji BringChange2Mind zajmującej się walką z negatywnym postrzeganiem osób z chorobami psychicznymi i zachęcającej do diagnozowania się i terapii.

Do dziś w pamięci pozostaje kilka mocnych obrazów z tego filmu. Nie tylko finał i kadry z białym króliczkiem, ale też słynne „Nie pozwolę się zignorować, Dan” oraz pełne namiętności sceny seksu.