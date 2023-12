10 najlepszych seriali roku według „Polityki”. Krindżowy humor, trochę wzruszeń

Satyra na bogaczy i polskich sarmatów, chwytająca za serce adaptacja gry, pocztówka z ostatnich wakacji przed dorosłością. Autorskie podsumowanie 2023 r. na rynku seriali.

1. Sukcesja 4, HBO Max.

Szekspirowski „Król Lear” i satyra na współczesnych bogaczy, a zarazem komediodramat o rodzinie, kapitalizmie, mediach i demokracji – gorzki finał zwieńczył dzieło, potwierdzając ostatecznie, że Jesse Armstrong z ekipą stworzyli jedną z najlepszych produkcji w historii telewizji.

2. The Bear 2, Disney+.

Traumy, schematy zachowania, zawodowa pasja kontra życie prywatne – w 2. sezonie burzliwy remont przechodzi nie tylko kanapkownia Berzattów, a całość zasługuje co najmniej na gwiazdkę Michelina.

3. The Last of Us, HBO Max.

Adaptacja cenionej gry wideo okazała się chwytającą za serce i zachwycającą wizualnie opowieścią o człowieczeństwie po końcu świata. Ze świetnymi rolami i dodającą dramatyzmu pandemią Covid-19 w tle.