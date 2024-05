Perwersyjne widowisko. Eurowizję sporo łączy z polską piłką nożną

Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Rafał Ziemkiewicz, publicysta wyklęty, został skazany na cztery miesiące ograniczenia wolności za znieważenie aktywisty LGBT+ Barta Staszewskiego. Rafał karierę publicysty zaczynał w „Najwyższym Czasie”. I to jest dobra puenta. Najwyższy czas.

• Krzysztof Rutkowski wyznał, że na komunię syna ma zamiar wydać 100 tys. zł, zaprosić 200 osób, a w prezencie dać dwa samochody. Afterparty w Licheniu.

• Były wicenaczelny „Wprost” Mariusz Staniszewski uruchomił na YouTube kanał „Dobitnie”. Jego ulubionym gościem jest Sławomir Jastrzębowski, a na Patronite finansowo wspiera go jedna osoba. Gdyby nie Jastrzębowski, spokojnie znalazłaby się druga.

• Jakub Rzeźniczak, były zawodnik Legii Warszawa, kochający mąż i partner, będzie walczył w federacji Clout MMA. Zmierzy się z Szalonym Reporterem. Dobra wiadomość. Jakub nigdy sobie dobrze nie radził z dziennikarzami.

• Olga Frycz po latach ujawniła, iż to jej ojciec Jan Frycz załatwił, że się nie dostała do szkoły teatralnej. Ciekawy rodzaj protekcji. Niestety rodzice Daniela Obajtka nie byli tak przewidujący.

• Jerzy Kryszak się pożalił, że Polsat wyrzucił z sieci jego sopocką piosenkę z 2017 r. pod tytułem „Marionetki”, a także utwór z 2024 r. „Szczęśliwej Polski już czas”. Ktoś zapyta z jakiego tytułu? Ewidentnie z pierwszego.

• Adam Ferency opowiedział w Onecie, że w przeszłości trzy razy wyrzucali go ze szkoły za spożywanie alkoholu. Reformy reformami, ale to już nigdy nie będzie ta sama podstawa programowa co kiedyś.

• Prowadzący teleturniej „Milionerzy” Hubert Urbański wystąpił w akcji promocyjnej piwa Lech. Celem kampanii jest budowanie wizerunku marki jako młodej i miejskiej.