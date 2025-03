Objazdowy Harry Potter. Czarodziejska wystawa wreszcie w Polsce

28 lat po wydaniu pierwszej powieści ze słynnej serii J.K. Rowling objazdowa wystawa „Harry Potter: The Exhibition” w końcu przybywa do Polski.

Od 11 kwietnia 2025 r. fani uniwersum Harry’ego Pottera będą mogli się zanurzyć w czarodziejskim świecie. Objazdowa wystawa stworzona została na bazie serii filmów o Potterze, a także cyklu „Fantastyczne zwierzęta” i sztuki teatralnej „Harry Potter i przeklęte dziecko” granej na Broadwayu i w londyńskim Palace Theatre. To już druga wersja „Harry Potter: The Exhibition”. Pierwsza otworzyła się w kwietniu 2009 r. w Chicago i zakończyła się po niemalże 11 latach wystawą w Lizbonie (przedwcześnie zamkniętą ze względu na wybuch pandemii Covid-19). Nowa premierę miała w 2022 r. w Filadelfii.

W Polsce ekspozycja trafi do Alvernia Planet w miejscowości Nieporaz między Krakowem a Katowicami, przy autostradzie A4. To kompleks 13 kopuł połączonych ze sobą szklanymi kładkami. Łączna powierzchnia budynków wynosi prawie 17,5 tys. m kw., jest więc sporo miejsca na przygodę angażującą wszystkie zmysły, z kolekcją autentycznych rekwizytów filmowych, kostiumów noszonych przez aktorów, rekonstrukcją scen i miejsc znanych z ekranu, a także możliwością poznania szczegółów zza kulis.

Ta wyprawa do krainy magii jest w nowej odsłonie spersonalizowana. Przed wejściem do środka zwiedzający tworzą swój profil czarodzieja, wybierając dom w Hogwarcie, własną różdżkę i „patronusa”. Te wybory zapisane będą na opasce na rękę z technologią RFID, a oglądający show czarodziej będzie mógł sprawdzić swoje umiejętności gry w quidditcha czy stworzyć własny eliksir. Nawet jeśli rzucanie czarów w praktyce odbywa się przez – jak donosi studencki „The Harvard Crimson” – narysowanie szlaczka na ekranie, a do wybierania składników eliksiru także służy nowoczesny ekran.

Rzecz wydaje się wpisywać w popularny dziś nurt wystaw immersyjnych. W zeszłym roku hitem była w Polsce korzystająca z nowoczesnych technologii ekspozycja „Van Gogh & Friends – The Immersive Experience”. Polską immersyjną wystawą – choć w mniejszej skali – jest z kolei „Kleks. Magia Kina”, cieszący się dużą popularnością wśród polskich widzów. Czy „Harry Potter: The Exhibition” oczaruje Polaków? Okaże się już w kwietniu.