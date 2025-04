Jeff Koons po raz pierwszy w Polsce! Wielka piękna rzecz na OmenaArt Foundation

Czy sztuka i dobroczynność mogą iść w parze? TOP CHARITY Auction, której inicjatorami są Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, to dowód, że środowiska biznesowe i artystyczne mogą działać w szczytnym celu i zmieniać świat na lepsze. O przygotowaniach do czwartej edycji wydarzenia rozmawiamy z Natalią Bradbury, Head of OmenaArt Foundation.

OmenaArt Foundation działa od ponad dwóch lat, a już realizuje projekty na imponującą skalę. Dzięki inicjatywie TOP CHARITY Auction udało się wam zintegrować grono przedsiębiorców i twórców z Polski i z zagranicy. Środki zebrane podczas licytacji dzieł sztuki wspierają m.in. działania charytatywne Omenaa Foundation, Rafał Brzoska Foundation i Konsorcjum Filantropijnego, ale także instytucje kultury, takie jak Pałac w Wilanowie. Z roku na rok bijecie kolejne rekordy – w 2024 roku zebraliście około 48 milionów złotych, a łączna suma wsparcia przekroczyła już 85 milionów złotych. Jak rozwija się taką inicjatywę?

Tradycyjnie nasze charytatywne wydarzenie poprzedza wystawa przedaukcyjna TOP CHARITY Art, na której prezentujemy prace artystów, wyselekcjonowane przez Radę Artystyczną. Ekspozycję można obejrzeć w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i w tym roku potrwa od 25 kwietnia do 24 czerwca. Gorąco zachęcam do odwiedzenia – zaskakuje różnorodnością dzieł i artystyczną energią. Znakomite nazwiska autorów, m.in.: Jeff Koons, Tadeusz Kantor, Monika Falkus, Rita Mawuena Benissan, Larry Amponsah, a wszystko w scenografii autorstwa Borisa Kudlički. W tym roku przygotowaliśmy cztery wyraźnie wyodrębnione strefy. Oprócz dzieł przeznaczonych na TOP CHARITY Auction prezentujemy także prace z sekcji Artis Arundo Spotlight, poświęconej artystom i artystkom, którzy dołączyli do naszego flagowego projektu wspierającego młode talenty. To symboliczna „pałeczka pokoleń” – uznani twórcy przekazują swoje dzieła na licytację, z której dochód zasila fundusz rozwoju młodego pokolenia artystów. Aukcja rozpocznie się 22 maja na platformie naszego partnera strategicznego – Polswiss Art – i zakończy dzień po gali TOP CHARITY Auction, czyli 8 czerwca.