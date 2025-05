Legendarny horror w końcu trafia do kin. „Mięso jest sednem tego filmu”

Po ponad pół wieku „Teksańska masakra piłą mechaniczną” trafi po raz pierwszy do polskich kin. Szok pierwotnego odbioru tego makabrycznego horroru minął, teraz czytany jest jako komentarz społeczny, polityczny, a nawet promocja weganizmu.

Jeden z najbardziej wpływowych filmów grozy w historii. Zrewolucjonizował gatunek, stając się nieustającym źródłem inspiracji dla licznych naśladowców, sam doczekał się kilku sequeli i remake’ów, a do panteonu ikon horroru wprowadził Leatherface’a, wymachującego spalinową piłą mordercę w masce uszytej z ludzkiej skóry. Łatwo sprowadzić „Teksańską masakrę piłą mechaniczną” do poziomu mało wymagającej rozrywki: ma z pozoru nieprzyzwoicie prostą fabułę – grupa młodych ludzi podczas wycieczki po bezdrożach Teksasu pada ofiarą rodziny zwyrodniałych kanibali – a jej podstawowym zadaniem jest szokowanie publiczności. Jednak nie trzeba wcale głęboko szukać, by zauważyć, że Tobe Hooper, 30-letni reżyser z niewielkim dorobkiem, potraktował makabryczną fabułę jako pretekst, by krytycznie spojrzeć na Amerykę.

Więcej sugestii niż makabry

„Teksańska masakra piłą mechaniczną” przeszła do legendy jako jeden z tych filmów – obok o kilka lat wcześniejszej „Nocy żywych trupów” i nieco późniejszego „Martwego zła” – które powstawały niemal partyzanckimi metodami, przy minimalnych kosztach (Hooper miał do dyspozycji ok. 140 tys. dol. – dziś po uwzględnieniu inflacji byłoby to niewiele ponad milion), z udziałem przyjaciół i znajomych, na dodatek w strasznych warunkach. Na odizolowanej farmie z początku XX w., pozbawionej klimatyzacji i wentylacji, w upałach sięgających 40 st. C. A że znacząca część rekwizytów była kupowana u rzeźników (lub dla oszczędności po prostu zbierana z okolicznych dróg i pól), nietrudno sobie wyobrazić – choć może lepiej tego nie robić – że plan zdjęciowy po kilku dniach zmienił się w cuchnące piekło. Do tego dochodziły drobne wypadki na planie i wyczerpujące tempo narzucone przez reżysera (zdjęcia trwały podobno do 16 godzin 7 dni w tygodniu).