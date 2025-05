Kulturalnie polecamy i ostrzegamy: Noc Muzeów z „Polityką”. Gdzie zajrzeć i czego unikać

Z Nocą Muzeów jest jak z urlopem w Sopocie: już dawno przestała być tym, czym była u zarania. Najlepiej byłoby zmienić więc nazwę na ciut przydługą, ale celnie oddającą stan rzeczy: Noc Włóczenia Się Ze Znajomymi Pod Pretekstem Oglądania Czegokolwiek.

A początki były wielce obiecujące. Zaczęło się w Berlinie w 1997 r. Umówmy się, nie jest to miasto, które narzekałoby na pustki w muzealnych salach. A jednak eksperyment z darmowym nocnym zwiedzaniem uznano za obiecujący, dobrze promujący tzw. wyższe wartości. I został na stałe wpisany do kalendarza. W tym roku w Nocy Muzeów weźmie tam udział ponad 70 placówek. Co ciekawe, w znacznym stopniu udało się zachować pierwotny charakter przedsięwzięcia: aktywne są przede wszystkim muzea. Podobnie jest w Paryżu (tylko 30 muzeów) i wielu innych europejskich miastach, które projekt podchwyciły.

Czytaj też: Tate się dusi, Berlin rośnie. Dlaczego kolejne muzea powiększają swoje siedziby?

Muzealne szwędanie

Wydawało się, że tą samą drogą powędruje nasz kraj, w którym jakiś mocny impuls zachęcający do zwiedzania muzeów bardzo by się przydał. Jako pierwszy pomysł podchwyciło Muzeum Narodowe w Poznaniu (jakaż szkoda, że dziś ta placówka programowo szoruje po dnie) w 2003 r. Rok później dołączyły Kraków i Warszawa, a z czasem inne miasta. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, wieczorno-nocne zwiedzanie wystaw szybko zaczęło bić kolejne rekordy frekwencyjne. I ów sukces okazał się równocześnie początkiem ideowej degradacji przedsięwzięcia.

Po pierwsze, nie ma dowodów (przynajmniej w Polsce) na edukacyjną rolę Nocy Muzeów. Nie przekłada się ona na trwalsze i szersze zainteresowanie narodu sztuką i wszelkimi innymi kolekcjami. Ot, jest to pomysł na nietypowe spędzenie sobotniego wieczoru i kawałka nocy, poszwędanie się po mieście, zdzwonienie ze znajomymi. Nikomu nie przeszkadza wystawanie w długich kolejkach, których dzień wcześniej i dzień później nie uświadczymy, bo „nie chodzi o to, by złowić króliczka, ale by gonić go”, jak śpiewali nieocenieni Skaldowie.

Czuję, że narzekanie na brak głębi w przeżywaniu muzealnych doświadczeń niebezpiecznie zahacza o dziaderstwo i w sumie może wypada cieszyć się, że impreza z muzeum w nazwie jest okazją do miłego spędzenia czasu, nawet jeśli dzięki niej nie dowiemy się, kim była Natalia LL i jakie szaty przywdziewają Maorysi. Potencjał pomysłu szybko odkryli przeróżni spece od marketingu i promocji, uznając, że Noc Muzeów to wyśmienita okazja, by zarobić wizerunkowo kilka punktów. No i zaczęło się niemiłosierne rozciąganie formuły. Do aktywnego grona najszybciej doszlusowały prywatne galerie sztuki, poniekąd słusznie zakładając, że można je uznać za najbliższych kuzynów muzeów. Dziś presja jest tak duża, że można poważnie podejrzewać, iż muzeum czy galeria, której nie ma w programie Nocy Muzeów, po prostu nie istnieje lub zarządza nią wyjątkowy safanduła.

Czytaj też: David Hockney podbił Paryż. To najważniejsza wystawa tego roku