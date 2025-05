Tate się dusi, Berlin rośnie. Dlaczego kolejne muzea powiększają swoje siedziby?

Na całym świecie rozbudowują się muzea. Trend jest coraz wyraźniejszy, a powody zasadniczo dwa.

Działające od 1968 r. MASP (Museu de Arte de São Paulo) to magnes na turystów w największej brazylijskiej metropolii. Potężna bryła zawieszona na czerwonych betonowych filarach jest niekwestionowaną ikoną powojennej architektury. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych muzeów sztuki poza Europą i Ameryką Północną zaprojektowała Lina Bo Bardi, a mówimy o czasach sprzed rewolucji feministycznej. W (bardzo) męskim biznesie zapisała się na kartach historii kultową realizacją.

Czytaj też: Brak tego muzeum w Warszawie to powód do wstydu. Czekamy od ponad stu lat

Czas rozbudowy

Muzeum rozbudowało się po blisko sześciu dekadach. Nowa część, otwarta pod koniec marca, to czarna wieża wysoka na 14 pięter i świetne uzupełnienie oryginalnego gmachu: pion spotyka się z poziomem (na zdjęciu wyżej). Projekt jest dziełem studia Metro Arquitetos Associados. Zgrabnie wpasował się w krajobraz istnego morza wysokościowców, jakie stanowi największa metropolia zachodniej półkuli.

Wymiar estetyczny to jedno, istotniejszy jest ten praktyczny: powierzchnia wystawiennicza wzrosła o ok. 70 proc. MASP od lat borykał się z ograniczeniami lokalowymi, był za mały jak na tak ogromne miasto i kolekcję, która z upływem lat tylko pęczniała (dało się pokazać dosłownie ułamek). Problem został w końcu rozwiązany, stare i nowe połączył podziemny tunel.

To niejedyne wielkie otwarcie 2025 r. W Nowym Jorku dobiegają końca prace nad rozbudową New Museum. Oryginalny gmach, który przywodzi na myśl stos białych pudełek, funkcjonuje od 2007 r. Placówka zaprojektowana przez studio SANAA szybko dołączyła do grona topowych instytucji sztuki na terenie Manhattanu i tak samo szybko zrobiło się tu za ciasno.