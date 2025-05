Kulturalnie polecamy i ostrzegamy: Przemoc jest okej? Dziś w teatrze to główny temat. Znamy to z polityki

„Ja też chcę nauczyć się zabijać ludzi, proszę, pomóżcie mi, czyli przemoc jest też okej” – tak brzmi tytuł jednego z przedstawień na kończących się w ten weekend Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. Temat przemocy dziś dominuje – i w teatrze, i w życiu.

W „Fame MMA” , przedstawieniu szkolnym kończącego reżyserię w warszawskiej Akademii Teatralnej Kamila Białaszka (szkolne spektakle były pokazywane w programie towarzyszącym, ale okazały się co najmniej równie ciekawe, jak te z nurtu głównego), fenomen popularności gal MMA, oglądanych przez miliony spektakli przemocy, jest wyśmiewany, ale nie bez gorzkich refleksji. W innym przedstawieniu tego reżysera, zrealizowanym w poznańskim Teatrze Polskim „ Nowym Panu Tadeuszu, tylko że rapowym ” historia zwaśnionych rodów przeniesiona zostaje do rodzinnej miejscowości reżysera, podwarszawskiego Raszyna, i opowiedziana bezpardonowym językiem hip-hopu. W finale zaręczynowego poloneza nie zatańczą Zosia i Tadeusz, tylko dwaj zmobilizowani dresiarze na froncie. A bohaterki luźno inspirowanego bestsellerowymi „Chłopkami. Opowieścią o naszych babkach” Joanny Kuciel-Frydryszak przedstawienia z Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy skończą w schronie.

Do niedawna teatr wskazywał jako źródło przemocy najczęściej instytucję rodziny (od antyku począwszy), potem – i wciąż – kapitalizm i związany z nim wyzysk, badał też mechanizmy przemocy tkwiące w teatralnej hierarchii. Teraz zaś z rosnącym przerażeniem patrzy, jak wojna w Ukrainie zmienia wszystko dookoła i każe także nam się zmienić, a przynajmniej do zmiany ustosunkować.

Front nadciąga

Weronika Szczawińska przeniosła na deski olsztyńskiego Teatru im. Jaracza powieść Waltera Kempowskiego „Wszystko na darmo”, rozgrywającą się w okolicy Olsztyna (wtedy Allenstein) zimą 1945 r. Kempowski napisał kronikę upadku Prus Wschodnich, uwikłania ich mieszkańców w nazizm, w najlepszym wypadku oderwania i marazmu elit. W spektaklu wszystko to jest, ale akcent jest położony na odsuwanie prawdy, na inercję, podtrzymywanie iluzji normalności w obliczu zagrożenia i końca świata, jaki znamy. Mieszkańcy dworu Georgenhof ignorują zbliżający się front, coraz głośniejszą artylerię Armii Czerwonej, tłumy niemieckich uchodźców pędzących za zachód. Podtrzymywanie dawnego, degradującego się życia ma tu realny wymiar – aktorzy podtrzymują przez cały spektakl meble, którym brakuje nóg albo oparć, trzymają obraz, którego nie ma na czym powiesić. Wyparcie ma swój ciężar, bezradność, choć czasem, jak w tym spektaklu, niepozbawione (auto)ironii, realnie boli i ma swoje skutki.

Z kolei „Będzie trzeba, to pójdę na wojnę”, monodram w reż. Magdy Szpecht z warszawskiego Teatru Dramatycznego w wykonaniu Agaty Różyckiej, oparty jest na relacjach zaprzyjaźnionej Ukrainki, artystki, która zgłosiła się do wojska – ze szkolenia i z walki, najpierw ze sobą, potem z postradziecką mentalnością kolegów i dowódców, w końcu z wrogiem.

Twarz to dusza

Taką siłę próbuje w sobie znaleźć autor i zarazem bohater wspomnianego na początku „Ja też chcę nauczyć się zabijać ludzi, proszę pomóżcie mi, czyli przemoc jest też okej”, może najbardziej przejmującego przedstawienia tej edycji Warszawskich Spotkań Teatralnych. Autorem i bohaterem jest tu Max Nowotarski, pochodzący z ukraińskiej Winnicy student reżyserii krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Póki studiuje, jest bezpieczny, choć wyrzuty sumienia robią swoje, ale gdy wróci do Ukrainy, może zostać zmobilizowany i wysłany na front. Próbuje się więc przygotować do walki, a pierwszym etapem jest walka z samym sobą.

Jako chłopiec nie potrafił podczas bójki na podwórku uderzyć większego przeciwnika w twarz, co było jedyną szansą na ujście cało z nierównego pojedynku. Ale twarz to oczy, a oczy to dusza, nie bije się ludzi w duszę. Podczas spektaklu stoczy pojedynek bokserski z młodym aktorem, który zaczął trenować boks, gdy sam padł ofiarą ataku. Skonfrontuje się z mentalnością przeciętnych Rosjan – w tym celu twórcy użyją w czasie rzeczywistym Czat Ruletki, pozwalającej przy pomocy kamery i mikrofonu porozmawiać z przypadkowo wylosowanymi użytkownikami. A w ramach ćwiczenia w dehumanizacji wroga spojrzy w oczy żołnierzowi rosyjskiemu wziętemu przez Ukraińców do niewoli na początku pełnoskalowej inwazji. Czy to wystarczy, by zabić w sobie dekady pokojowego, humanistycznego kształcenia w Europie?

