Samotność nad Bałtykiem. Festiwal operowy w Trójmieście ma ważny temat na trudne czasy

Organizatorzy trzeciej edycji Baltic Opera Festival nadali jej hasło: samotność. Ważny temat na obecne trudne czasy.

Samotna w swoim szaleństwie jest Salome z opery Richarda Straussa, którą obejrzymy w sopockiej Operze Leśnej. Tę produkcję wedle koncepcji inscenizacyjnej dyrektora festiwalu Tomasza Koniecznego wyreżyseruje Romuald Wicza-Pokojski; grać będzie Sinfonia Varsovia, zespół solistów jest w większości międzynarodowy. Dyryguje Yoel Gamzou, scenografię opracuje Boris Kudlička.

Samotny jest Chrystus cierpiący. Drugim spektaklem na sopockiej scenie będzie inscenizacja „Pasji” Krzysztofa Pendereckiego. W reżyserii Barbary Wiśniewskiej, znów z Sinfonią Varsovią i czterema chórami, tym razem pod batutą Bassema Akiki, a solistami będą prawdziwe gwiazdy: Olga Bezsmertna, Adrian Eröd i Matthias Goerne.

Tegoroczna edycja imprezy odbywa się od 10 do 16 lipca. W Operze Bałtyckiej w Gdańsku obejrzymy „Głos potwora” Aleksandra Nowaka do libretta Roberta Bolesty i w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Wystąpią miejscowe zespoły pod batutą Yaroslava Shemeta; jest to koprodukcja z festiwalem Malta. Dzieło powstało z inspiracji filmem „Europa, Europa” Agnieszki Holland, ale akcję przeniesiono w świat mitologii greckiej. Mówi o straszliwej samotności osoby wykluczonej, która ukrywa się między wrogami, by uniknąć śmierci.

Z warszawskiej Opery Narodowej przyjeżdża spektakl „Wòlô bòskô”, który powstał z inicjatywy jego wykonawcy Damiana Wilmy, a tworzywem są pieśni Łukasza Godyli do ludowej poezji kaszubskiej. Rolę mówioną, ale bardzo wyrazistą, odgrywa w spektaklu Danuta Stenka. Tu tematem jest samotność tragicznych kochanków.

Samotny wędrowiec jest bohaterem cyklu pieśni „Podróż zimowa” Franza Schuberta do wierszy Wilhelma Müllera. Z towarzyszeniem projekcji i tańca, w Galerii Layup – 100cznia.