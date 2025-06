Impreza otwarta. Inne Brzmienia to nowe spojrzenie na miejski festiwal

Lubelskie Inne Brzmienia to nie tylko oryginalny program muzyczny, to inne spojrzenie na miejski festiwal.

Mówi się, że darmowe imprezy miejskie muszą równać do wspólnego mianownika i próbować pogodzić wszystkich. Nie zawsze. Lubelski festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia robi to samo inaczej: jest dla wszystkich jako impreza otwarta, ale swój różnorodny program kieruje raczej do każdego z osobna. Wystarczy zwrócić uwagę na same tylko różnice w natężeniu dźwięku: z jednej strony Laraaji, mistrz nurtu ambient (niegdyś współpracownik Briana Eno), proponujący medytację przy brzmieniach cytry, albo transowy i improwizujący folk Raphaela Rogińskiego, z drugiej – hałaśliwe A Place To Bury Strangers, niderlandzki The Ex czy metalowy Voivod. Wszystko na tych samych Błoniach i jednak z tą samą – przynajmniej w dużej mierze – publicznością.

Tę ostatnią Inne Brzmienia (w tym roku od 3 do 6 lipca) przyzwyczaiły do tego, że są wielkim spotkaniem Wschodu z Zachodem. Takiego najazdu artystów z Nowego Jorku i okolic Lublin nie przeżył zapewne od czasu wizyty ekipy filmowej „Prawdziwego bólu”, bo gościem honorowym imprezy będzie amerykańska wytwórnia Stone Tapes. Dość młoda, a pod względem profilu równie eklektyczna co lubelski festiwal, kierowana przez znanego z kultowej grupy Monotonix nowojorczyka Yonatana Gata. – Zebrała się wokół niego niesamowita grupa artystów i artystek, którzy reprezentują tzw. nurt wielokulturowy, różnorodność etniczną i wszelkie możliwe muzyczne wpływy, które są w jakiś sposób widoczne aktualnie w Stanach Zjednoczonych – mówi Agnieszka Wojciechowska, która wspólnie z Rafałem Chwałą przygotowuje program imprezy. Siła Stone Tapes polega na tworzeniu twórczego kolektywu, ciągłej współpracy między muzykami z różnych środowisk. – Wytwórnia stała się też fajnym przyczółkiem dla artystów legendarnych, takich jak Lee Ranaldo (gitarzysta Sonic Youth – przyp.