Nie przegap! „Polityka” poleca: Malta Festival i The Streets w stolicy

W programie jednego z najważniejszych rodzimych festiwali znów coś dla siebie znajdą fani, fanki i osoby fanowskie każdej dziedziny kultury. Uwagę przyciągają międzynarodowe gwiazdy, jak piosenkarka Róisín Murphy czy aktorka Tilda Swinton, która zaprezentuje się w wystawianym tylko raz w roku widowisku „Embodying Pasolini”, będącym hołdem dla reżysera Piera Paola Pasoliniego. Ale nazwisk godnych uwagi jest znacznie więcej. Do tego oryginalne produkcje inspirowane kinem Agnieszki Holland: opera „Głos potwora” i spektakl „Kobieta samotna”. Całe bogactwo tej edycji do znalezienia na: malta-festival.pl AK

The Streets, Klub Progresja, Warszawa, 25 czerwca

Może czasy, gdy Mike Skinner był czołową gwiazdą brytyjskiego hip-hopu, należą już do przeszłości, lecz wydaną dwa lata temu (po bardzo długiej przerwie) płytą „The Darker the Shadow the Brighter the Light” udowodnił, że wciąż ma sporo ciekawych historii do opowiedzenia. Tym bardziej że nie zamyka się w klatce nostalgii i w swojej ulicznej poezji próbuje nadążać za gwałtownie zmieniającą się rzeczywistością. Warto go uważnie posłuchać, zwłaszcza że dawno już nie występował w Polsce na klubowym koncercie. Emocje gwarantowane. JD