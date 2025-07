Nie przegap! „Polityka” poleca: „Wielkie piękno” bis, kosmo, jubileusz Globaltiki

Wielkie piękno, reż. Paolo Sorrentino, (znów) w kinach od 11 lipca

Czy „Wielkie piękno” to współczesna wersja „Słodkiego życia” Felliniego? Do dziś trwają o to spory. Sorrentino, największy obecnie włoski reżyser, tym właśnie filmem, nagrodzonym Oscarem, osiągnął status klasyka, dając niezbity dowód, że można opowiadać o frustracjach i tęsknocie za utraconym czasem w sposób wywołujący niemal ekstazę. Wielkie dzieło przekraczające granice jawy, magii i snu, kolejny raz czyniące przy tym z Rzymu miejsce mitologiczne. JW