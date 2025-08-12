Nie przegap! „Polityka” poleca: BitterSweet Festival, komandosi i ukraiński modernizm

BitterSweet Festival, Poznań, Park Cytadela, 14–16 sierpnia Najbardziej wyczekiwany debiut roku wśród letnich festiwali. Na poznański BitterSweet Festival zerka branża, ale spoglądają też na program imprezy słuchacze w różnym wieku. Bo rzecz idzie w stronę dwukierunkowości Open’era: coś dla starszych (w tym wypadku wielka gwiazda początku wieku Nelly Furtado) i coś dla młodszych (Taco Hemingway z jedynym w tym roku koncertem, Bedoes ze specjalnym programem, Post Malone). Jaka ta widownia będzie, dopiero się dowiemy. BCH

Oddział dla zuchwałych 2 (SAS: Rogue Heroes 2), twórca serii: Steven Knight, 6 odc., Canal+ Zrealizowana w charakterystycznym dla Stevena Knighta („Peaky Blinders”) rockowym stylu, oparta na faktach opowieść o początkach formacji SAS – brytyjskich komandosów – podczas drugiej wojny światowej. W pierwszym sezonie oddział wyrzutków operował w Afryce Północnej, w drugim pod wodzą Paddy’ego Mayne’a (Jack O’Connell) sieje postrach wśród nazistów we Włoszech. Bohaterstwo miesza się z brawurą, wojna odciska piętno na psychice żołnierzy, gra aktorska porywa, podobnie jak plenery. AK