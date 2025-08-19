Przejdź do treści
Kultura

W salonie Chopina

19 sierpnia 2025
VII Festiwal Romantycznych Kompozycji VII Festiwal Romantycznych Kompozycji Patrycja Longawa
Miesiąc przed konkursem chopinowskim można będzie posłuchać w Łazienkach dzieł Chopina i jego przyjaciół.

Miesiąc przed konkursem chopinowskim można będzie posłuchać w Łazienkach dzieł Chopina i jego przyjaciół. Paru uczestników tegorocznych zmagań (Jan Widlarz, Yehuda Prokopowicz) powtórzy sobie repertuar, ale pojawią się też pianiści znani z poprzednich konkursów: Krzysztof Książek, który na fortepianie historycznym będzie grał utwory m.in. Juliana Fontany, Józefa Nowakowskiego oraz Belliniego i Liszta, a Tymoteusz Bies zaprezentuje rzadko dziś wykonywane utwory wirtuozów z epoki (Friedrich Kalkbrenner, Sigismund Thalberg), jak też Liszta, Schuberta i Schumanna.

***

Szczegóły: lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/vii-festiwal-romantycznych-kompozycji

VII Festiwal Romantycznych Kompozycji. Elsner i jego następcy: Salon Chopina, Warszawa, pałac Na Wyspie, 29 sierpnia–3 września

Polityka 34.2025 (3528) z dnia 19.08.2025; Afisz. Premiery; s. 77
Dorota Szwarcman

Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
