Przejdź do treści
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
26 sierpnia 2025
Kultura

Wielkie finały przed nami

Serialowa jesień: wielkie finały przed nami. Serwisy streamingowe jeszcze nie złożyły broni

26 sierpnia 2025
„Stranger Things”, Netflix „Stranger Things”, Netflix materiały prasowe
Zanim wszystkie platformy streamingowe upodobnią się do YouTube’a albo TikToka – a z nimi dziś rywalizują – wciąż jeszcze mamy trochę ciekawych seriali do obejrzenia.

Symbolicznym podsumowaniem minionego sezonu będzie ceremonia wręczenia nagród Emmy, najbardziej prestiżowych wyróżnień w amerykańskim przemyśle telewizyjnym. Odbędzie się 15 września w Los Angeles, z transmisją w stacji CBS i serwisie Paramount+. Rekord nominacji należy w tej 77. edycji nagrody do produkcji platformy Apple TV+. Drugi sezon „Rozdzielenia”, intrygującego i perfekcyjnie zrealizowanego miksu gatunków: satyry na pracę w korporacji, dramatu psychologicznego i thrillera, prowadzi w dziedzinie dramatu z 27 nominacjami, a „Studio”, stworzona z miłości do kina błyskotliwa i zabawna satyra na współczesny rynek filmowo-telewizyjny, z udziałem gwiazd grających wersje samych siebie – w dziedzinie komedii (23 nominacje).

Galę poprowadzi Nate Bargatze, stand-uper, który w ubiegłym roku sprzedał rekordową liczbę biletów na swoje występy: 1,2 mln. Wychowany w religijnej wspólnocie 46-latek pochodzący z Nashville ma opinię „najmilszej osoby w branży”. Nikogo nie obraża, żarty opowiada z kamienną twarzą, monotonnym głosem. I unika tematów politycznych. Przy dzisiejszych przepastnych podziałach społecznych wydaje się to przepisem na masowy sukces. Czy obie te rzeczy – dominacja globalnej korporacji technologicznej i niewzbudzający kontrowersji gospodarz – są symptomem zachodzących w branży telewizyjno-streamingowej zmian?

Czytaj też: Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Hejt i menopauza, czyli trudne pożegnanie „Seksu w wielkim mieście”

Czas to pieniądz

Analizy rynku nie prowokują do optymizmu.

Polityka 35.2025 (3529) z dnia 26.08.2025; Kultura; s. 76
Oryginalny tytuł tekstu: "Wielkie finały przed nami"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama