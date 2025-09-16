Mała dorastająca. Warszawska Jesień zaprasza także najmłodszych

Po raz 15. Mała Warszawska Jesień, towarzysząc dużej Jesieni, będzie zachęcać dzieci, młodzież i ich bliskich do otwarcia się na świat dźwięków.

15-lecie, będące w życiu miejscem pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, zainspirowało organizatorów do działań również „pomiędzy”: pomiędzy gatunkami i pokoleniami, w całej różnorodności jednych i drugich. W tym roku będą dominować performanse i działania wspólne. W ramach wielowymiarowego projektu „Sampel, czyli przekrój dźwiękowy owada”, w formie właśnie performansów oraz wystaw: wirtualnej (oglądanej za pomocą aplikacji) i realnej (w Warszawskim Obserwatorium Kultury Lab) zapoznamy się z tajemniczymi owadami: mykorówką muchomornikiem, muchotrzmielko(sz)marnikiem, żukonozaurem cyrkolistnym, motylataczem kaktuśnikiem i świerszczonurkiem skrzypcoskrzydłym. Ich dźwięki zaprojektował białoruski kompozytor Andrew Evdokimov (działający w warszawskim Teatrze Guliwer), a jemu i kilkorgu innym kuratorom będą towarzyszyć dzieci z klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie.

Kilkoro muzyków na koncercie performatywnym „Dawno, dawno/teraz” w Teatrze Baj spróbuje odnaleźć część wspólną dla dzieci w wieku 3–6 lat oraz ich babć i dziadków. Z Arturem Zagajewskim, jego bratem Andrzejem (tym z zespołu Hańba!) i ich kolegami na koncercie „Piosenki rodzinne”, przeznaczonym dla dzieci od 5. roku życia z opiekunami, powrócimy do świata dzieciństwa obu braci, gdy muzykowali razem w zespole Ziemniaki (ale piosenki będą nowe). Wreszcie w projekcie „Spaceropera 2.0”, kontynuowanym po roku poprzednim, odbędzie się parę performansów site-specific, czyli związanych z danym miejscem: Muzeum Narodowym i skwerem Václava Havla. I w tych działaniach obok dorosłych artystów wezmą też udział dzieci. DS

***