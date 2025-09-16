Przejdź do treści
Dorota Szwarcman
16 września 2025
Kultura

Mała dorastająca. Warszawska Jesień zaprasza także najmłodszych

Mała Warszawska Jesień 2025: performanse, wspólne działania dzieci i dorosłych, muzyka, sztuka i owady. Mała Warszawska Jesień 2025: performanse, wspólne działania dzieci i dorosłych, muzyka, sztuka i owady. Amadeusz Nosal
Po raz 15. Mała Warszawska Jesień, towarzysząc dużej Jesieni, będzie zachęcać dzieci, młodzież i ich bliskich do otwarcia się na świat dźwięków.

15-lecie, będące w życiu miejscem pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, zainspirowało organizatorów do działań również „pomiędzy”: pomiędzy gatunkami i pokoleniami, w całej różnorodności jednych i drugich. W tym roku będą dominować performanse i działania wspólne. W ramach wielowymiarowego projektu „Sampel, czyli przekrój dźwiękowy owada”, w formie właśnie performansów oraz wystaw: wirtualnej (oglądanej za pomocą aplikacji) i realnej (w Warszawskim Obserwatorium Kultury Lab) zapoznamy się z tajemniczymi owadami: mykorówką muchomornikiem, muchotrzmielko(sz)marnikiem, żukonozaurem cyrkolistnym, motylataczem kaktuśnikiem i świerszczonurkiem skrzypcoskrzydłym. Ich dźwięki zaprojektował białoruski kompozytor Andrew Evdokimov (działający w warszawskim Teatrze Guliwer), a jemu i kilkorgu innym kuratorom będą towarzyszyć dzieci z klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr 143 w Warszawie.

Kilkoro muzyków na koncercie performatywnym „Dawno, dawno/teraz” w Teatrze Baj spróbuje odnaleźć część wspólną dla dzieci w wieku 3–6 lat oraz ich babć i dziadków. Z Arturem Zagajewskim, jego bratem Andrzejem (tym z zespołu Hańba!) i ich kolegami na koncercie „Piosenki rodzinne”, przeznaczonym dla dzieci od 5. roku życia z opiekunami, powrócimy do świata dzieciństwa obu braci, gdy muzykowali razem w zespole Ziemniaki (ale piosenki będą nowe). Wreszcie w projekcie „Spaceropera 2.0”, kontynuowanym po roku poprzednim, odbędzie się parę performansów site-specific, czyli związanych z danym miejscem: Muzeum Narodowym i skwerem Václava Havla. I w tych działaniach obok dorosłych artystów wezmą też udział dzieci. DS

***

Więcej informacji o wydarzeniach Małej Warszawskiej Jesieni można znaleźć na stronie:

Polityka 38.2025 (3532) z dnia 16.09.2025; Kultura+; s. 89
Oryginalny tytuł tekstu: "Mała dorastająca"
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
