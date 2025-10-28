Nie przegap
Nie przegap! Polecamy: „Kamera Dawida”, trzecia „Dyplomatka” i koncert The Necks
28 października 2025
Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej „Kamera Dawida”, 3–9 listopada
W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – a także w kinie Luna i w JCC Warszawa – odbędzie się 23. edycja „Kamery Dawida”. Obok dyskusji i warsztatów treścią imprezy są pokazy filmowe. Na szczególną uwagę zasługuje upamiętnienie postaci naszego redakcyjnego kolegi Mariana Turskiego. Podczas gali otwarcia festiwalu zostanie zaprezentowany poświęcony mu dokument, w którym wspomnienia łączą się z relacjami z codziennego życia, a cała narracja, pozbawiona zbędnego patosu, tym sugestywniej przekonuje, jak niezwykłym był człowiekiem. MP
Polityka 44.2025 (3538) z dnia 28.10.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"