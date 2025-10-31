Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. Co oglądać w halloween? Wybieramy straszne filmy na straszne czasy

W halloweenowy wieczór można sięgnąć po klasykę, ale warto przekonać się, czym straszą nas twórcy horrorów tu i teraz.

Niby oglądanie horrorów w halloween to sztampa, ale przyznajmy sami przed sobą: nie ma lepszego wieczoru, żeby kilka razy podskoczyć ze strachu w kinowym fotelu lub na kanapie przed telewizorem. A że niepewne czasy z reguły przynoszą kolejne fale interesujących filmów grozy, to i teraz mamy do czynienia z wyjątkową obfitością. Być może dawno nie było dla filmowego horroru tak dobrego roku jak 2025 – co może cieszyć fanów kina gatunkowego, lecz martwić wszystkich pozostałych.

W halloweenowy wieczór można więc sięgnąć po klasykę: filmy takie jak „Lśnienie”, „Szczęki”, „Duch”, „Psychoza”, „Omen” czy „Dziecko Rosemary” są łatwo dostępne w serwisach streamingowych i zawsze warto do nich wracać. Lecz można też przekonać się, czym straszą nas twórcy horrorów tu i teraz. A mają niestety spory wybór tematów i nawet gdy sięgają w swoich scenariuszach w przeszłość, to nie miejmy złudzeń: mówią o współczesnym świecie – zazwyczaj o rzeczach, które powinny mrozić widzom krew w żyłach.

Czytaj też: Halloween, Dziady, Wszystkich Świętych. Jak człowiek przez wieki oswajał śmierć

Wampiry, wiedźmy i wskrzeszanie zmarłych

Nie bez powodu „Grzesznicy” Ryana Cooglera są wymieniani wśród najważniejszych filmów roku – i to bez gatunkowych ograniczeń. Historia braci bliźniaków, którzy u schyłku Prohibicji w stanie Missisipi otwierają bar dla czarnej klienteli, to nie tylko rozliczenie z amerykańskim rasizmem ubranym w formułę wampirycznego musicalu, lecz również zwierciadłem przystawionym współczesnej Ameryce rosnącej w siłę nienawiści, Ameryce (a zresztą czy to zarzut dotyczący wyłącznie Stanów Zjednoczonych?