Zayed National Museum w końcu otwarte. Na Półwyspie Arabskim trwa muzealny boom

Liczba potężnych realizacji w tym rejonie świata może zadziwić. Czy za imponującymi gmachami będą stać godne uwagi kolekcje?

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) ponad pół wieku po ogłoszeniu niepodległości doczekały się Muzeum Narodowego. I to jakiego. Zayed National Museum (ZNM) zaprojektowało biuro Foster + Partners. Najważniejszy element to pięć charakterystycznych wież, które kształtem mają przypominać... sokole skrzydła w locie. Tu należy się słowo wyjaśnienia – ptaki te na Półwyspie Arabskim darzone są czcią i występują m.in. w godle ZEA. Stalowe wieże, jak nietrudno zgadnąć, są naprawdę spore, mierzą od ponad 80 do blisko 125 m. Czytaj też: Wielkie muzeum w Gizie w końcu otwarte. Poślizg był spektakularny Zacne grono Co czeka nas w środku muzeum? Wewnątrz imponującego obiektu znajdzie się sześć stałych galerii, w których goście poznają historię regionu. Od prehistorii, sięgającej 300 tys. lat wstecz, do współczesności. Wystawa pomyślana jest jako opowieść m.in. o dziejach migracji oraz przyrodzie regionu. Patronem muzeum jest natomiast szejk Zajid, dawny władca emiratu Abu Zabi i przede wszystkim pierwszy prezydent ZEA, któremu poświęcono jedną z galerii. ZNM dołącza do zacnego grona. Pod koniec listopada w stolicy Emiratów otwarto największe na Bliskim Wschodzie Muzeum Historii Naturalnej. Tymczasem pierwsze spektakularne muzeum zostało otwarte tam już blisko dekadę temu. W 2017 r. swą premierę miał bowiem Luwr Abu Zabi. Otwarcie z udziałem francuskiego prezydenta było międzynarodowym wydarzeniem, miasto dotąd będące w cieniu Dubaju przebiło się na czołówki światowych mediów.

Jednakże wisienka na torcie dopiero się pojawi. Po Luwrze, MHN i Muzeum Narodowym otworzy się jeszcze jeden ważny obiekt. Otóż w przyszłym roku zainauguruje działalność olbrzymie Muzeum Guggenheima, największe z dotychczasowych. Za ten kolejny nadzwyczajny projekt odpowiada Frank Gehry, autor Muzeum Guggenheima w Bilbao. Wszystkie muzea razem będą tworzyć Saadiyat Cultural District. Położone na wyspie Saadiyat zagłębie muzealno-kulturalne, jakiego próżno szukać pomiędzy Berlinem a Hongkongiem. Czy poprzez imponujące obiekty miastu uda się powtórzyć „efekt Bilbao”? Stolica ZEA ma naprawdę spore szanse, o czym szerzej pisaliśmy pół roku temu. Sąsiedzi Najwyraźniej emiratowi pozazdrościli sąsiedzi. Dubaj z kulturą, a już zwłaszcza wysoką, raczej się nie kojarzy, ale ten stan rzeczy ma zmienić m.in. Dubai Museum of Art. Zaprezentowany pod koniec października projekt to dzieło Tadao Ando, japońskiego giganta współczesnej architektury. Gmach, który niewątpliwie ma w sobie coś futurystycznego, powstanie na sztucznej wyspie.

Wygląda niczym pojazd kosmiczny, który wylądował na wodzie. Obiekt reklamuje się już skróconą i chwytliwą nazwą DUMA. Czy dołączy do muzealnych marek pokroju MoMA czy Tate? Dopiero czas pokaże. Dubaj mierzy wysoko i najwyraźniej stawia także na sztukę. Można spodziewać się wielkich nazwisk oraz wystaw blockbusterów. Podobnie sytuacja wygląda w położonym nieopodal Katarze. Doha od jakiegoś już czasu może pochwalić się wspaniałym gmachem Muzeum Narodowego. Obiekt otwarty w 2019 r. zaprojektował Jean Nouvel, który odpowiada m.in. za Luwr Abu Zabi. Francuski architekt w stolicy Kataru inspirował się różą pustyni – muzeum faktycznie wygląda niczym jedna wielka formacja skalna. Za parę lat doczeka się równie imponującego sąsiada. Wielkie ambicje Mowa o The Art Mill Museum, które to ma być gotowe w 2030 r. Wielkie muzeum zaprojektowało chilijskie studio Elemental. Powstanie niedaleko istniejących Muzeum Narodowego oraz Muzeum Sztuki Islamskiej (2008). Nazwa nawiązuje do poprzedniego przeznaczenia terenu, na którym powstanie obiekt – niegdyś wytwarzano tam mąkę. Spójrzmy na wizualizacje. Głównym elementem i jednocześnie ukłonem w stronę przeszłości będą wyrastające z muzeum betonowe wieże-silosy – powstanie ich przeszło kilkadziesiąt. Obiekt ma prezentować sztukę nowoczesną oraz współczesną. Doha chce wkrótce dołączyć do muzealnej ekstraklasy: Londynu, Paryża oraz Nowego Jorku. Ambicje mają ogromne. Cóż, nie oni jedyni w tym rejonie świata.