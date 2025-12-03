Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aleksander Świeszewski
Aleksander Świeszewski
3 grudnia 2025
Kultura

Zayed National Museum w końcu otwarte. Na Półwyspie Arabskim trwa muzealny boom

3 grudnia 2025
Zayed National Museum Zayed National Museum mat. pr.
Liczba potężnych realizacji w tym rejonie świata może zadziwić. Czy za imponującymi gmachami będą stać godne uwagi kolekcje?

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) ponad pół wieku po ogłoszeniu niepodległości doczekały się Muzeum Narodowego. I to jakiego. Zayed National Museum (ZNM) zaprojektowało biuro Foster + Partners.

Najważniejszy element to pięć charakterystycznych wież, które kształtem mają przypominać... sokole skrzydła w locie. Tu należy się słowo wyjaśnienia – ptaki te na Półwyspie Arabskim darzone są czcią i występują m.in. w godle ZEA. Stalowe wieże, jak nietrudno zgadnąć, są naprawdę spore, mierzą od ponad 80 do blisko 125 m.

Czytaj też: Wielkie muzeum w Gizie w końcu otwarte. Poślizg był spektakularny

Zacne grono

Co czeka nas w środku muzeum? Wewnątrz imponującego obiektu znajdzie się sześć stałych galerii, w których goście poznają historię regionu. Od prehistorii, sięgającej 300 tys. lat wstecz, do współczesności. Wystawa pomyślana jest jako opowieść m.in. o dziejach migracji oraz przyrodzie regionu. Patronem muzeum jest natomiast szejk Zajid, dawny władca emiratu Abu Zabi i przede wszystkim pierwszy prezydent ZEA, któremu poświęcono jedną z galerii.

ZNM dołącza do zacnego grona. Pod koniec listopada w stolicy Emiratów otwarto największe na Bliskim Wschodzie Muzeum Historii Naturalnej. Tymczasem pierwsze spektakularne muzeum zostało otwarte tam już blisko dekadę temu. W 2017 r. swą premierę miał bowiem Luwr Abu Zabi. Otwarcie z udziałem francuskiego prezydenta było międzynarodowym wydarzeniem, miasto dotąd będące w cieniu Dubaju przebiło się na czołówki światowych mediów.

Muzeum Guggenheimamat. pr.Muzeum Guggenheima

Jednakże wisienka na torcie dopiero się pojawi. Po Luwrze, MHN i Muzeum Narodowym otworzy się jeszcze jeden ważny obiekt. Otóż w przyszłym roku zainauguruje działalność olbrzymie Muzeum Guggenheima, największe z dotychczasowych. Za ten kolejny nadzwyczajny projekt odpowiada Frank Gehry, autor Muzeum Guggenheima w Bilbao.

Wszystkie muzea razem będą tworzyć Saadiyat Cultural District. Położone na wyspie Saadiyat zagłębie muzealno-kulturalne, jakiego próżno szukać pomiędzy Berlinem a Hongkongiem. Czy poprzez imponujące obiekty miastu uda się powtórzyć „efekt Bilbao”? Stolica ZEA ma naprawdę spore szanse, o czym szerzej pisaliśmy pół roku temu.

Sąsiedzi

Najwyraźniej emiratowi pozazdrościli sąsiedzi. Dubaj z kulturą, a już zwłaszcza wysoką, raczej się nie kojarzy, ale ten stan rzeczy ma zmienić m.in. Dubai Museum of Art. Zaprezentowany pod koniec października projekt to dzieło Tadao Ando, japońskiego giganta współczesnej architektury. Gmach, który niewątpliwie ma w sobie coś futurystycznego, powstanie na sztucznej wyspie.

Dubai Museum of Artmat. pr.Dubai Museum of Art

Wygląda niczym pojazd kosmiczny, który wylądował na wodzie. Obiekt reklamuje się już skróconą i chwytliwą nazwą DUMA. Czy dołączy do muzealnych marek pokroju MoMA czy Tate? Dopiero czas pokaże. Dubaj mierzy wysoko i najwyraźniej stawia także na sztukę. Można spodziewać się wielkich nazwisk oraz wystaw blockbusterów. Podobnie sytuacja wygląda w położonym nieopodal Katarze.

Doha od jakiegoś już czasu może pochwalić się wspaniałym gmachem Muzeum Narodowego. Obiekt otwarty w 2019 r. zaprojektował Jean Nouvel, który odpowiada m.in. za Luwr Abu Zabi. Francuski architekt w stolicy Kataru inspirował się różą pustyni – muzeum faktycznie wygląda niczym jedna wielka formacja skalna. Za parę lat doczeka się równie imponującego sąsiada.

Wielkie ambicje

Mowa o The Art Mill Museum, które to ma być gotowe w 2030 r. Wielkie muzeum zaprojektowało chilijskie studio Elemental. Powstanie niedaleko istniejących Muzeum Narodowego oraz Muzeum Sztuki Islamskiej (2008). Nazwa nawiązuje do poprzedniego przeznaczenia terenu, na którym powstanie obiekt – niegdyś wytwarzano tam mąkę.

Spójrzmy na wizualizacje. Głównym elementem i jednocześnie ukłonem w stronę przeszłości będą wyrastające z muzeum betonowe wieże-silosy – powstanie ich przeszło kilkadziesiąt. Obiekt ma prezentować sztukę nowoczesną oraz współczesną. Doha chce wkrótce dołączyć do muzealnej ekstraklasy: Londynu, Paryża oraz Nowego Jorku. Ambicje mają ogromne. Cóż, nie oni jedyni w tym rejonie świata.

The Art Mill Museummat. pr.The Art Mill Museum

Muzealny boom dotarł również do największego miasta całego półwyspu. W Rijadzie, a więc stolicy Arabii Saudyjskiej, powstaje potężny Royal Arts Complex (RAC). To jedna z największych tego typu realizacji na świecie. Głównym obiektem kompleksu stanie się Museum of World Cultures. Gmach ma być gotowy w przyszłym roku.

Wysoki na ponad 100 m obiekt budzi skojarzenia z egipskimi piramidami. Słowo monumentalny samo ciśnie się na usta. Poza muzeum w skład RAC wejdą m.in. Teatr Narodowy, specjalistyczna biblioteka czy sale wystawowe. Całość stanowi dzieło hiszpańskiego biura Bofill Taller de Arquitectura. Budowa jeszcze potrwa. Powstanie istne miasto w mieście.

Czytaj też: „Polityka” poleca 5 najważniejszych wystaw tej jesieni. Kusama, Abramović i surrealiści

Połowa sukcesu

Pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim odbywał się niegdyś „Space Race”, czyli wyścig kosmiczny. Najbogatsze państwa Półwyspu Arabskiego prowadzą bardziej przyziemną rywalizację. Wyścig o to, czyje muzeum będzie na ustach świata i tym samym przyciągnie większą liczbę zagranicznych gości. Dziś liderem jest Abu Zabi. Jednakże muzealny boom dopiero się rozkręca, dużo może się jeszcze wydarzyć.

W końcu stykają się ogromne ambicje i pieniądze – nie znajdziemy dzisiaj podobnego nagromadzenia inwestycji na mapie świata. Arabia Saudyjska, Katar i ZEA zadziwiają rozmachem swych muzeów. W każdym przypadku forma oszałamia, tylko jaką będzie kryła treść? Czy zbiory dorównają tym niewątpliwie spektakularnym gmachom?

Najchętniej odwiedzane muzea na świecie przyciągają miliony gości nie efektowną fasadą projektu gwiazd architektury, ale nadzwyczajnymi zbiorami oraz wystawami. Rozmach na zewnątrz to jedynie połowa sukcesu. Co turyści znajdą w środku tych nowych obiektów? Na szczęście to nie nasze zmartwienie.

Aleksander Świeszewski

Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Łowca jeleni” wraca do kin. Nadal robi wrażenie

    Jakub Demiańczuk

  2. Jeden obraz droższy niż całe MSN? W Nowym Jorku padł rekord aukcyjny

    Aleksander Świeszewski

  3. Kącki, Palikot, Potocka, czyli sztuka pisania z wygnania. Czytamy. „To jest to cancel culture”?

    Aleksandra Żelazińska

  4. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Termopile polskie” to była TA premiera Klaty

    Aneta Kyzioł

  5. Recenzja filmu: „Norymberga”, reż. James Vanderbilt

    Janusz Wróblewski

Czytaj także

null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną