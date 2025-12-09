Przejdź do treści
Bartek Chaciński, Aneta Kyzioł, Dorota Szwarcman
9 grudnia 2025
Kultura

Nie przegap

Polecamy w tym tygodniu: Lins śpiewa Ciechowskiego, Belén i „Rysie pazury”

9 grudnia 2025
Kasia Lins, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Obywatelka K.L. materiały prasowe
„Wszyscy jesteśmy Belén”, reż. Katarzyna MinkowskaMichał Mazurek „Wszyscy jesteśmy Belén”, reż. Katarzyna Minkowska

Kasia Lins, Obywatelka K.L., Polydor

Wokalistka i pianistka z coraz ciekawszymi płytami autorskimi na koncie robi sobie przerwę od własnego repertuaru, sięgając po piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Materiał wybrany z całego okresu działalności Republiki i Obywatela G.C. akcentuje liryzm i erotykę – z grzechem i winą w tle. W styl Kasi Lins wpisuje się dobrze. Muzycznie jest bez zaskoczeń, „Obywatelka K.L.” oznacza raczej subtelną – i wieloznaczną – zmianę perspektywy w tekstach. BCH

Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Afisz. Premiery; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"

