Polecamy w tym tygodniu: Lins śpiewa Ciechowskiego, Belén i „Rysie pazury”

Kasia Lins, Obywatelka K.L., Polydor

Wokalistka i pianistka z coraz ciekawszymi płytami autorskimi na koncie robi sobie przerwę od własnego repertuaru, sięgając po piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Materiał wybrany z całego okresu działalności Republiki i Obywatela G.C. akcentuje liryzm i erotykę – z grzechem i winą w tle. W styl Kasi Lins wpisuje się dobrze. Muzycznie jest bez zaskoczeń, „Obywatelka K.L.” oznacza raczej subtelną – i wieloznaczną – zmianę perspektywy w tekstach. BCH