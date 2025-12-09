Nie przegap
Polecamy w tym tygodniu: Lins śpiewa Ciechowskiego, Belén i „Rysie pazury”
9 grudnia 2025
Kasia Lins, Obywatelka K.L., Polydor
Wokalistka i pianistka z coraz ciekawszymi płytami autorskimi na koncie robi sobie przerwę od własnego repertuaru, sięgając po piosenki Grzegorza Ciechowskiego. Materiał wybrany z całego okresu działalności Republiki i Obywatela G.C. akcentuje liryzm i erotykę – z grzechem i winą w tle. W styl Kasi Lins wpisuje się dobrze. Muzycznie jest bez zaskoczeń, „Obywatelka K.L.” oznacza raczej subtelną – i wieloznaczną – zmianę perspektywy w tekstach. BCH
Polityka 50.2025 (3544) z dnia 09.12.2025; Afisz. Premiery; s. 79
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"