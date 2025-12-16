10 najlepszych zagranicznych płyt roku według „Polityki”. Intensywne, zaskakujące, marzycielskie

Autorskie podsumowanie kulturalne roku „Polityki”.

1. Geese, Getting Killed, Partisan. Po świetnym albumie „3D Country” i jeszcze ciekawszej solowej płycie lidera nowojorskiej grupy Camerona Wintera widać, że formacja Geese to marka o niepodrabialnym stylu. Na „Getting Killed” mieszają się alternatywny rock i blues, słychać perfekcyjnie zgrany zespół, a Emily Green jest wyjątkowo niedocenioną, oryginalną gitarzystką.