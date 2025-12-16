Przejdź do treści
Bartek Chaciński
16 grudnia 2025
Kultura

Muzyka – płyty – świat

10 najlepszych zagranicznych płyt roku według „Polityki”. Intensywne, zaskakujące, marzycielskie

Geese, Getting Killed Geese, Getting Killed materiały prasowe
Autorskie podsumowanie kulturalne roku „Polityki”.

1. Geese, Getting Killed, Partisan. Po świetnym albumie „3D Country” i jeszcze ciekawszej solowej płycie lidera nowojorskiej grupy Camerona Wintera widać, że formacja Geese to marka o niepodrabialnym stylu. Na „Getting Killed” mieszają się alternatywny rock i blues, słychać perfekcyjnie zgrany zespół, a Emily Green jest wyjątkowo niedocenioną, oryginalną gitarzystką.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 117
Oryginalny tytuł tekstu: "Muzyka – płyty – świat"
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki". Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem.
