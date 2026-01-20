Polecamy w tym tygodniu: drugie „Porwanie”, Hańba z Dylanem i nowa galeria w stolicy

Porwanie 2 (Hijack 2), 8 odc., Apple TV

W pierwszym, świetnym sezonie porwany został samolot lecący z Dubaju do Londynu, w drugim akcja toczy się w i wokół uprowadzonego pociągu berlińskiego metra. Wśród dwóch setek pasażerów jest też znany nam Sam Nelson (Idris Elba), tu poddany jeszcze większej presji. Nowy sezon kontynuuje wątki z poprzedniego, akcja pędzi (dosłownie), napięcie rośnie. A całość otwiera... „Plus i minus” Kalibra 44. AK