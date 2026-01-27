Nie przegap! Redaktor naczelny „Polityki” widział i poleca osobiście

Synczyzna, czyli przeszłość zbankrutowana, Teatr Ciut Frapujący, Prom Kultury, Warszawa, 31 stycznia

Jedna z najlepszych w Polsce amatorskich grup teatralnych, działający od ćwierć wieku Teatr Ciut Frapujący z Pińczowa, wystawia gościnnie w warszawskim Promie Kultury znakomitą adaptację „Trans-Atlantyku” Gombrowicza. To wciąż aktualna rozprawa z polskością i narodowymi mitami, zagrana z temperamentem, humorem, dystansem. A Gombrowicz rzadko jest wystawiany w polskich teatrach. Tym bardziej warto się wybrać. Redaktor naczelny „P” spektakl widział i poleca go osobiście. JB