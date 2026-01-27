Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jerzy Baczyński, Bartek Chaciński
27 stycznia 2026
Kultura

Nie przegap

Nie przegap! Redaktor naczelny „Polityki” widział i poleca osobiście

27 stycznia 2026
„Synczyzna, czyli przeszłość zbankrutowana”, reż. Wojciech Jurewicz „Synczyzna, czyli przeszłość zbankrutowana”, reż. Wojciech Jurewicz PROM Kultury
„Szczecin na początku Polski”materiały prasowe „Szczecin na początku Polski”

Synczyzna, czyli przeszłość zbankrutowana, Teatr Ciut Frapujący, Prom Kultury, Warszawa, 31 stycznia

Jedna z najlepszych w Polsce amatorskich grup teatralnych, działający od ćwierć wieku Teatr Ciut Frapujący z Pińczowa, wystawia gościnnie w warszawskim Promie Kultury znakomitą adaptację „Trans-Atlantyku” Gombrowicza. To wciąż aktualna rozprawa z polskością i narodowymi mitami, zagrana z temperamentem, humorem, dystansem. A Gombrowicz rzadko jest wystawiany w polskich teatrach. Tym bardziej warto się wybrać. Redaktor naczelny „P” spektakl widział i poleca go osobiście. JB

Polityka 5.2026 (3549) z dnia 27.01.2026; Afisz. Premiery; s. 77
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"

Jerzy Baczyński, Bartek Chaciński

Reklama