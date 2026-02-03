Polecamy w tym tygodniu: 99-latek Brooks, nowa „Branża” i Naliwajko w Tychach

Mel Brooks: 99-latek!, reż. Judd Apatow, Michael Bonfiglio, HBO Max

Znaczenia filmów Mela Brooksa w historii komedii nie da się przecenić: „Młody Frankenstein”, „Płonące siodła” czy „Lęk wysokości” zapewniły mu nieśmiertelność. Ale wyreżyserowany przez Judda Apatowa dwuczęściowy dokument to nie tylko portret artysty, lecz przede wszystkim człowieka, budowany z opowieści samego bohatera, jego przyjaciół i znajomych z branży (m.in. Davida Lyncha, Bena Stillera i Roba Reinera). Uczta nie tylko dla kinomanów. JD