Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł, Piotr Sarzyński
3 lutego 2026
Kultura

Nie przegap

Polecamy w tym tygodniu: 99-latek Brooks, nowa „Branża” i Naliwajko w Tychach

3 lutego 2026
„Mel Brooks: 99-latek!”, reż. Judd Apatow, Michael Bonfiglio „Mel Brooks: 99-latek!”, reż. Judd Apatow, Michael Bonfiglio HBO Max
„Branża 4”, scen. Mickey Down, Konrad KayHBO Max „Branża 4”, scen. Mickey Down, Konrad Kay

Mel Brooks: 99-latek!, reż. Judd Apatow, Michael Bonfiglio, HBO Max

Znaczenia filmów Mela Brooksa w historii komedii nie da się przecenić: „Młody Frankenstein”, „Płonące siodła” czy „Lęk wysokości” zapewniły mu nieśmiertelność. Ale wyreżyserowany przez Judda Apatowa dwuczęściowy dokument to nie tylko portret artysty, lecz przede wszystkim człowieka, budowany z opowieści samego bohatera, jego przyjaciół i znajomych z branży (m.in. Davida Lyncha, Bena Stillera i Roba Reinera). Uczta nie tylko dla kinomanów. JD

Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł, Piotr Sarzyński

