Nie przegap
Polecamy w tym tygodniu: 99-latek Brooks, nowa „Branża” i Naliwajko w Tychach
3 lutego 2026
Mel Brooks: 99-latek!, reż. Judd Apatow, Michael Bonfiglio, HBO Max
Znaczenia filmów Mela Brooksa w historii komedii nie da się przecenić: „Młody Frankenstein”, „Płonące siodła” czy „Lęk wysokości” zapewniły mu nieśmiertelność. Ale wyreżyserowany przez Judda Apatowa dwuczęściowy dokument to nie tylko portret artysty, lecz przede wszystkim człowieka, budowany z opowieści samego bohatera, jego przyjaciół i znajomych z branży (m.in. Davida Lyncha, Bena Stillera i Roba Reinera). Uczta nie tylko dla kinomanów. JD
Polityka 6.2026 (3550) z dnia 03.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
