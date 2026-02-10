Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Bartek Chaciński, Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł
10 lutego 2026
Kultura

Nie przegap

Nie przegap w tym tygodniu: Napalm Death, „Przepis na szczęście” i Żuławski

10 lutego 2026
Napalm Death, Klub Progresja Napalm Death, Klub Progresja materiały prasowe
„Przepis na szczęście”, reż. Amélie Bonninmateriały prasowe „Przepis na szczęście”, reż. Amélie Bonnin

Napalm Death, Klub Progresja, Warszawa, 17 lutego

Każdy występ Brytyjczyków z Napalm Death to mocne przeżycie, nie tylko ze względu na uderzeniową dawkę ekstremalnej muzyki, lecz także na towarzyszące jej przesłanie. Zespół nigdy nie ukrywał swoich lewicowych przekonań, a wokalista Barney Greenway łatwo nawiązuje kontakt z publicznością, mówiąc o potrzebie walki o swoje prawa i solidarności z wykluczonymi. A przy okazji: koncert Napalm Death to szansa, by usłyszeć najkrótszy utwór świata, trwający niecałe półtorej sekundy „You Suffer”. Tak, grają go na żywo i naprawdę szkoda (choć łatwo) to przegapić. JD

Polityka 7.2026 (3551) z dnia 10.02.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"

Bartek Chaciński, Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł

Reklama