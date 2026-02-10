Polecamy w tym tygodniu: Napalm Death w Progresji, „Przepis na szczęście” i retrospektywa Żuławskiego

Napalm Death, Klub Progresja, Warszawa, 17 lutego

Każdy występ Brytyjczyków z Napalm Death to mocne przeżycie, nie tylko ze względu na uderzeniową dawkę ekstremalnej muzyki, lecz także na towarzyszące jej przesłanie. Zespół nigdy nie ukrywał swoich lewicowych przekonań, a wokalista Barney Greenway łatwo nawiązuje kontakt z publicznością, mówiąc o potrzebie walki o swoje prawa i solidarności z wykluczonymi. A przy okazji: koncert Napalm Death to szansa, by usłyszeć najkrótszy utwór świata, trwający niecałe półtorej sekundy „You Suffer”. Tak, grają go na żywo i naprawdę szkoda (choć łatwo) to przegapić. JD