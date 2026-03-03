Markowe hity. Piosenki z reklam znamy wszyscy. Zmieni to AI?

Muzyka z reklam to coś, co chcąc nie chcąc, znamy wszyscy. Co jednak, jeśli za chwilę każdy usłyszy coś innego? I czy będzie jeszcze w tym miejsce dla żywego kompozytora?

Coś zdarzyło się w krajowej muzyce po raz pierwszy. Dopiero w drugiej połowie stycznia 2026 r. polski nierapowy utwór osiągnął pułap 100 mln odsłuchów w serwisie Spotify. Tym osiągnięciem może się pochwalić „I Ciebie też, bardzo”, czyli piosenka nagrana przez Darię Zawiałow, Dawida Podsiadłę i Vito Bambino. Najłatwiej skwitować sprawę tak: największe nazwiska wynoszą do góry algorytmy, więc we trójkę musieli w końcu przebić magiczną barierę. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa inne powody. To tzw. utwór-wszystko pod względem muzycznym i biznesowym. Jest jednocześnie nowocześnie popowy i wystylizowany na lata 80. Jednocześnie balladowy i epicki. Jednocześnie optymistyczny i melancholijny. No i jednocześnie napisany przez artystów od serca i sprezentowany przez markę Żywiec.

Tak, choć specjalizuje się w produkcji piwa, od półtorej dekady organizuje ona koncerty z gigantami piosenki i dobrze rokującymi artystami w całej Polsce, a przy tym wypuszcza w ramach akcji Męskie Granie także nową muzykę, na czele właśnie z tzw. hymnami tej imprezy, jak „I Ciebie też, bardzo”. Dla Żywca ten streamingowy sukces jest zarówno nagrodą za wytrwałość w inwestowaniu środków w promocję przez muzykę, jak i potwierdzeniem słuszności wyboru strategii marketingowej. Dla artystów to zaś bonus za współpracę przynajmniej teoretycznie podwyższonego ryzyka.

W październiku zeszłego roku z kryzysem wizerunkowym mierzył się bowiem PRO8L3M. Rapowy duet wypuścił nową wersję „Pocałuj noc” z Anitą Lipnicką, a przy okazji własne karty debetowe – w porozumieniu z Alior Bankiem – co spotkało się z ogólnopolską krytyką i oskarżeniami o „sprzedanie się”. Tworzący tandem Oskar i Steez długo gasili ten pożar. Jeszcze w styczniu opublikowali zbiór informacji na temat pieniędzy i ich obiegu z partnerem merytorycznym, którym została Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im.