Nie przegap w tym tygodniu: filmowa klasyka, sztuka Kruka i ścieżka McCartneya

Zniknięcie, reż. George Sluizer, już w kinach Młody Holender latami poszukuje żony, która zaginęła podczas wakacji we Francji, aż wreszcie musi skonfrontować się z jej porywaczem. Zrealizowany w 1988 r. film, którym holenderski reżyser George Sluizer zapewnił sobie stałe miejsce w historii kina, to nie tylko pierwszorzędny thriller, lecz także przejmująca refleksja na temat banalności zła. Gatunkowy majstersztyk, w którym napięcie budowane jest nie poprzez mnożenie zagadek i gwałtownych zdarzeń, lecz dzięki mistrzowsko prowadzonej narracji. JD

Mariusz Kruk, Idzie Grześ przez wieś…, Galeria Artis, Poznań, do 15 maja W Poznaniu Mariusz Kruk to artysta o statusie niemal kultowym, a wystawa ma charakter skondensowanej retrospektywy, rozciągającej się od pogodnych akryli z przełomu lat 80. i 90. XX w., po intrygujące instalacje z ostatnich dekad. Ktoś kiedyś zauważył, że jego prace nie dają żadnych odpowiedzi, ale zadają mnóstwo pytań. Dodać można: dostarczają wizualnych łamigłówek, za którymi mogą kryć się bunt i akceptacja, struktura i chaos, wszystko i nic. To zależy wyłącznie od wrażliwości odbiorcy. PSa