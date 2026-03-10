Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk, Piotr Sarzyński, Bartek Chaciński
10 marca 2026
Nie przegap w tym tygodniu: filmowa klasyka, sztuka Kruka i ścieżka McCartneya

10 marca 2026
„Zniknięcie”, reż. George Sluizer „Zniknięcie”, reż. George Sluizer Argos Films

Zniknięcie, reż. George Sluizer, już w kinach

Młody Holender latami poszukuje żony, która zaginęła podczas wakacji we Francji, aż wreszcie musi skonfrontować się z jej porywaczem. Zrealizowany w 1988 r. film, którym holenderski reżyser George Sluizer zapewnił sobie stałe miejsce w historii kina, to nie tylko pierwszorzędny thriller, lecz także przejmująca refleksja na temat banalności zła. Gatunkowy majstersztyk, w którym napięcie budowane jest nie poprzez mnożenie zagadek i gwałtownych zdarzeń, lecz dzięki mistrzowsko prowadzonej narracji. JD

Mariusz KrukAndrzej Rybczyński/PAPMariusz Kruk

Mariusz Kruk, Idzie Grześ przez wieś…, Galeria Artis, Poznań, do 15 maja

W Poznaniu Mariusz Kruk to artysta o statusie niemal kultowym, a wystawa ma charakter skondensowanej retrospektywy, rozciągającej się od pogodnych akryli z przełomu lat 80. i 90. XX w., po intrygujące instalacje z ostatnich dekad. Ktoś kiedyś zauważył, że jego prace nie dają żadnych odpowiedzi, ale zadają mnóstwo pytań. Dodać można: dostarczają wizualnych łamigłówek, za którymi mogą kryć się bunt i akceptacja, struktura i chaos, wszystko i nic. To zależy wyłącznie od wrażliwości odbiorcy. PSa

Paul McCartneyPrime VideoPaul McCartney

Paul McCartney: Man on the Run, reż. Morgan Neville, Prime Video

Kto pierwszy odszedł z The Beatles? Od tego pytania rozpoczyna się ta dokumentalna próba spojrzenia na ścieżkę Paula McCartneya po rozpadzie słynnej czwórki. W jego wypadku próba usunięcia się w cień została dosłownie wzięta za śmierć, a kariera w latach 70., prowadzona trochę pod prąd show-biznesu, przyjmowana była bez euforii. Morgan Neville znajduje sposób, by tę historię opowiedzieć ciekawie i efektownie, bez dominacji ekranu przez „gadające głowy”.

