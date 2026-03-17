Michał R. Wiśniewski
Ludzie beztroscy, czyli kulisy powstania Facebooka. To historia chciwości i upadku ideałów

Mark Zuckerberg nie wiedział, że zostanie politycznym graczem. Etienne Laurent/EAP / PAP
Historia Facebooka opisana w książce „Bezwzględni” to opowieść o ludziach, którzy przypadkiem weszli w posiadanie pieniędzy i władzy, ale nie byli na to gotowi.

Chociaż podkast BBC Radio 4 „Strong Message” prowadzony przez satyryka Armando Iannucciego jest dość zabawny, to zajmuje się poważnymi sprawami – sposobami, w jakie nadużywany jest język, zwłaszcza przez polityków. Audycja wyemitowana w grudniu 2025 r. poświęcona została słowu „halucynacja”, oczywiście w kontekście AI. Obok stałego gościa, komika Stewarta Lee, w programie wystąpiła jako ekspertka Sarah Wynn-Williams. Nie mogła jednak powiedzieć zbyt wiele (co prowadzący skomentował z ironią) na temat wielkich firm technologicznych z powodu sądowego zakazu wypowiadania się o swoim byłym pracodawcy – Facebooku, dziś znanym jako Meta.

Wszystko z powodu książki „Bezwzględni. O władzy, chciwości i upadku ideałów największego portalu społecznościowego”, jej wspomnień z siedmioletniej pracy na stanowisku dyrektorki do spraw globalnej polityki publicznej. Rzecz zaczyna się jak skrzyżowanie komiksu „Dilbert” z filmem „Diabeł ubiera się u Prady”, a kończy niczym thriller polityczny.

Czytaj też: Twórcy AI ludźmi roku „Time’a”

Przyznając 15 lat temu Markowi Zuckerbergowi tytuł Człowieka Roku, tygodnik „Time” uzasadniał: „Za połączenie ponad pół miliarda osób i odwzorowanie relacji społecznych między nimi, za stworzenie nowego systemu wymiany informacji i za zmianę stylu naszego życia”. W tym samym roku wyszedł film „The Social Network”, w którym założyciela Facebooka odgrywał uroczo łobuzerski Jesse Eisenberg.

Mitologizacja przypominała w nim młodzieżowe komedie w stylu „Zemsty frajerów”.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Kultura; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Ludzie beztroscy"
Pisarz, publicysta, specjalizuje się w kulturze popularnej i cyfrowej oraz współczesnych obyczajach. Nominowany do Nagrody Conrada za debiut roku. Autor powieści „Jetlag” (2014), „God Hates Poland” (2015) i „Hello World” (2017) oraz książek „Wszyscy jesteśmy cyborgami. Jak internet zmienił Polskę” (2019), „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat” (2021) i „Zakaz gry w piłkę. Jak Polacy nienawidzą dzieci” (2024). Współpracuje z „Polityką”, „Dwutygodnikiem” i „Mint Magazine”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Nowej Fantastyce” i magazynie „Znak”. Były redaktor naczelny magazynu „Kawaii”. Strona domowa: jetlag.com.pl.
