Pięć wystaw na dobry początek wiosny. Od Ewy Partum po Muzeum Plakatu

Rozpoczyna się cieplejsza połowa roku, a zatem pora wyjść z domu. Wybraliśmy wystawy, które z pewnością warto będzie zobaczyć w najbliższych miesiącach – jeszcze przed wakacjami.

Ewa Partum: Contemplating Art, Contemplating Love, MOCAK, Kraków Jedna z ciekawszych i przy tym ważniejszych powojennych artystek doczekała się wystawy w Krakowie. Okazją jest niedawna 80. rocznica jej urodzin. MOCAK prezentuje sztukę wybitnej twórczyni w szerszym kontekście. To nie jest do końca zwykła retrospektywa – poza główną bohaterką obecne jest liczne grono twórców, z przeszłości i teraźniejszości. Innymi słowy, panorama sztuki z kobietą w roli głównej. Więcej o wystawie pisał w „Polityce” Piotr Sarzyński. Wschód słońca na Zachodzie, Pawilon Czterech Kopuł, Wrocław We wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł zorganizowano wyjątkowy pokaz sztuki z pogranicza Wschodu i Zachodu. Punktem wyjścia jest artystyczna migracja. Gości czeka bowiem prezentacja sztuki trójki żyjących artystów, którzy lata temu z Japonii przenieśli się do Europy. Łączy ich pokrewieństwo losów. Wśród zaproszonych twórców jest m.in. Koji Kamoji, artysta od wielu już dekad mieszkający i tworzący w Polsce. Warto wybrać się choćby dla niego.