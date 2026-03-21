Pięć wystaw na dobry początek wiosny. Od Ewy Partum po Muzeum Plakatu
Ewa Partum: Contemplating Art, Contemplating Love, MOCAK, Kraków
Jedna z ciekawszych i przy tym ważniejszych powojennych artystek doczekała się wystawy w Krakowie. Okazją jest niedawna 80. rocznica jej urodzin. MOCAK prezentuje sztukę wybitnej twórczyni w szerszym kontekście. To nie jest do końca zwykła retrospektywa – poza główną bohaterką obecne jest liczne grono twórców, z przeszłości i teraźniejszości. Innymi słowy, panorama sztuki z kobietą w roli głównej. Więcej o wystawie pisał w „Polityce” Piotr Sarzyński.
Wschód słońca na Zachodzie, Pawilon Czterech Kopuł, Wrocław
We wrocławskim Pawilonie Czterech Kopuł zorganizowano wyjątkowy pokaz sztuki z pogranicza Wschodu i Zachodu. Punktem wyjścia jest artystyczna migracja. Gości czeka bowiem prezentacja sztuki trójki żyjących artystów, którzy lata temu z Japonii przenieśli się do Europy. Łączy ich pokrewieństwo losów. Wśród zaproszonych twórców jest m.in. Koji Kamoji, artysta od wielu już dekad mieszkający i tworzący w Polsce. Warto wybrać się choćby dla niego.
Julie Mehretu. Kairos/Wariacje duchologiczne, MSN, Warszawa
MSN przygotował wystawę jednej z gwiazd sztuki współczesnej – urodzonej w Etiopii Julie Mehretu, która jako dziecko trafiła do USA. To prawdziwy blockbuster. Prezentacja obejmuje kilka dekad twórczości artystki urodzonej w 1970 r.: od rysunków i akwarel po dobrze znane wielkoformatowe płótna spod znaku abstrakcji. Wystawy żyjących twórców tej rangi nad Wisłą to nadal rzadkość. Artystyczne wydarzenie wiosny? Możliwe.
Plakat polski. Kolekcja, Muzeum Plakatu, Warszawa
Muzeum Plakatu w Wilanowie wróciło po kilkuletniej przerwie. Przypomnijmy, że jest to pierwsze tego typu muzeum na świecie – powstało niemal 60 lat temu, w 1968 r. Warszawa naprawdę ma się czym pochwalić. Na pierwszą wystawę po wielkim powrocie składa się ponad 200 prac powstałych na przestrzeni mniej więcej 130 lat. Na gości czeka swego rodzaju lekcja historii Polski opowiedziana za pośrednictwem plakatów. I to jakich.
Stanisław Horno-Popławski & Olaf Brzeski. Dialog i co z niego wynika, PGS, Sopot
W sopockiej Państwowej Galerii Sztuki czeka tymczasem nietypowa wystawa. Dialog dwóch artystów z całkiem różnych pokoleń. Można powiedzieć innych światów, a na pewno rzeczywistości. W rolach głównych są bowiem Stanisław Horno-Popławski (1902–1997) oraz Olaf Brzeski (1975). Dwóch rzeźbiarzy, których dzieli ponad 70 lat. Zapowiada się doprawdy intrygujące zderzenie.