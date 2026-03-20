Jakub Demiańczuk
Kultura

Ostatni kopniak z półobrotu. Chuck Norris nie żyje. Śmierć ma godnego rywala

20 marca 2026
Chuck Norris zmarł w wieku 86 lat.
To raczej dzięki niezliczonym dowcipom, a nie osiągnięciom filmowym, wydawał się nieśmiertelny. Jeden z żartów sprzed lat mówił: tak naprawdę Chuck Norris zmarł 20 lat temu, ale Śmierć jeszcze nie miała odwagi mu o tym powiedzieć.

„Chuck Norris przyszedł w odwiedziny do Śmierci. Mam nadzieję, że Śmierć czuje się dobrze”, napisał na Instagramie pisarz Jonathan Edward Durham, gdy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że odszedł jeden z najpopularniejszych gwiazdorów filmów akcji. Chuck Norris, ikona kina sztuk walki, a także bohater niezliczonych żartów („niektóre są zabawne”, skomentował kiedyś), zmarł 19 marca. Miał 86 lat.

Norris nauczył prąd kopać

Jakieś dwie dekady temu internet zalały żarty o Chucku Norrisie, człowieku, który nauczył prąd kopać, zdolnemu ściągnąć cały internet na dyskietkę, trzasnąć obrotowymi drzwiami i policzyć do nieskończoności (dwa razy). Złośliwości były w tym przypadku wyrazem najwyższego uznania, bo choć Norris nie wykazał nigdy wielkiego talentu aktorskiego, to był mistrzem sztuk walki i potrafił to wykorzystać na ekranie. Jego brodata twarz zrosła się w wyobraźni widzów ze stereotypem milczącego twardziela walczącego o sprawiedliwość najczęściej za pomocą pięści i kopniaków z półobrotu.

W jego filmografii próżno szukać ważnych ról i wybitnych filmów (a takie miewali w dorobku inni gwiazdorzy kina akcji lat 80., z Sylvestrem Stallone’em i Arnoldem Schwarzeneggerem na czele), ale wiele z nich zyskało miano kultowych: od pierwszej dużej roli w „Drodze smoka” u boku Bruce’a Lee, poprzez ejtisowe hity „Samotny wilk McQuade”, „Zaginiony w akcji” i „Oddział Delta”, po serial „Strażnik Teksasu”.

Czytaj też: Niewielu takich było. Został stworzony do rzeczy niemożliwych

Przyjaciel Bruce’a Lee, nauczyciel Steve’a McQueena

Jako 18-latek Chuck Norris wstąpił do armii, stacjonował w Korei Południowej i tam zaczął trenować tsundoku. Zafascynował się sztukami walki tak bardzo, że już na początku lat 60. otworzył własną szkołę w Kalifornii i zaczął startować w turniejach, pierwszy z nich wygrywając w 1967 r. Podczas jednego z kolejnych poznał Bruce’a Lee, co później zaowocowało ich współpracą na planie „Drogi smoka” (1972). Potem pomógł opracować zasady amerykańskiej odmiany tsundoku oraz autorskiego systemu walki, Chun Kuk Do, dziś znanego po prostu jako System Chucka Norrisa.

Początkowo Norris nie myślał poważnie o karierze aktorskiej. Do regularnego grania namówił go we wczesnych latach 70. Steve McQueen, wówczas jego uczeń w szkole sztuk walki, zachęcając, by Chuck zgłosił się na ćwiczenia organizowane przez studio MGM. Po kilku drugoplanowych występach w „kinie kopanym” Norris zaczął dostawać wreszcie duże role: najpierw „Zabijaka! Zabijaka!” (1977), gdzie zagrał kierowcę ciężarówki walczącego ze skorumpowanymi policjantami, potem „Porządni faceci ubierają się na czarno” (1978), „Jednoosobowy oddział” (1979) i „Ośmiobok” (1980) uczyniły z niego pierwszoligowego gwiazdora filmów sensacyjnych.

To zawsze były drugorzędne produkcje, niemogące stawać w szranki z hitami innych aktorów, takimi jak „Rambo” czy „Commando”, ale przez lata krążyły na rynku kaset wideo: zwłaszcza w Europie Wschodniej (o czym wiemy doskonale) – rumuński dokument „Chuck Norris kontra komunizm” (2015) Ilincy Calugareanu przypominał, że przemycane z Zachodu VHS z tandetnymi amerykańskimi filmami akcji miały po naszej stronie Żelaznej Kurtyny znacznie większe znaczenie niż w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

W latach 80. popularność Norrisa rosła, wśród licznych tytułów, w jakich wystąpił, pojawiały się czasami (odrobinę) ambitniejsze produkcje – w „Oddziale Delta” zagrał u boku Lee Marvina – lecz także mnóstwo filmowego śmiecia, a nawet serial animowany „Chuck Norris i jego karatecy”. Lecz zdaje się, że aktor był przynajmniej w swoich wyborach szczery, nie udawał bardziej utalentowanego, niż był naprawdę, potrafił na ekranie wykorzystać swoje atuty i, co ważniejsze, przyciągał publiczność, czy to naprawdę pragnącą podziwiać jego atletyczne umiejętności, czy oglądającą kolejne produkcje z czystej sympatii do filmowego kiczu.

Od lat 90. na dobre zrósł się zaś z rolą Cordella Walkera, tytułowego „Strażnika Teksasu”, którego grał w kilku serialach i filmach telewizyjnych, a nawet zaśpiewał piosenkę z czołówki. „Gdy dorastałem, westerny były moimi ulubionymi filmami. Czułem, że warto przedstawić ich naczelne przesłanie: prawość, przyjaźń, lojalność – wartości stanowiące niepisany kodeks Zachodu. Podjąłem decyzję: zaryzykuję”, wspominał w wydanej w 2004 autobiografii.

W kinie pojawiał się już tylko okazjonalnie, za to potrafił udowodnić, że ma do siebie sporo dystansu, przyjmując m.in. rolę w drugiej części cyklu „Niezniszczalni”, gdzie pojawił się u boku m.in. Sylvestra Stallone’a, Arnolda Schwarzeneggera, Dolpha Lundgrena, Jean-Claude’a Van Damme’a i Bruce’a Willisa. Pod sam koniec życia wrócił z aktorskiej emerytury, pojawiając się m.in. w jednym epizodzie serialu „Hawaje 5-0” oraz australijskiej komedii „Zombie Plane”, która wciąż czeka na premierę.

Czytaj też: Bruce Willis. Trudne pożegnanie z karierą

Konserwatywne oblicze Chucka

Fala Norrisowych żartów, która pojawiła się w połowie lat dwutysięcznych, była nie tylko odpowiedzią na poważną personę, którą aktor odtwarzał na ekranach, lecz także na jego bardzo poważne podejście do kwestii obyczajowych i politycznych. A Norris należał do najbardziej zagorzałych zwolenników republikańskiego konserwatyzmu w radykalnym wydaniu. Nie tylko jeździł m.in. do Iraku wspierać moralnie amerykańskich żołnierzy, potrafił przestrzegać przed zbyt miękką polityką Waszyngtonu wobec Bliskiego Wschodu, przed głosowaniem na Baracka Obamę (był wyznawcą teorii spiskowej negującej amerykańskie obywatelstwo Obamy), wzywać do zdelegalizowania małżeństw jednopłciowych. Twierdził, że amerykańska kultura jest zagrożona dominacją prawa szariatu, bronił prawa do posiadania broni (miał podpisany kontrakt reklamowy z Glockiem), wielokrotnie występował jako wielbiciel polityki Beniamina Netanjahu.

Był także gorliwym baptystą („Bóg często posługuje się mną, by wpłynąć na życie innych ludzi. Za każdym razem wprawia mnie to w zdumienie”, pisał), zwolennikiem teorii inteligentnego projektu. W 2008 r. wydał książkę (napisał ich w swoim życiu kilka) „Black Belt Patriotism: How to Reawaken America” (Patriotyzm czarnego pasa: Jak przebudzić Amerykę), w której proponował rozwiązania problemów – zwłaszcza politycznych i obyczajowych – trapiących jego zdaniem Stany Zjednoczone. Wzywał zwłaszcza do moralnego uzdrowienia, odwoływał się do pism Ojców Założycieli oraz do Biblii: w dodatkach do książki zamieścił teksty Deklaracji Niepodległości, Konstytucji oraz dziesięć przykazań.

Z drugiej strony dał się także poznać jako człowiek, który chętnie udzielał się charytatywnie. Wspierał fundacje opiekujące się chorymi dziećmi i weteranami, ale też organizacje walczące z epidemią AIDS w Indiach.

To raczej dzięki niezliczonym dowcipom, a nie osiągnięciom filmowym, wydawał się nieśmiertelny. Jeden z żartów sprzed lat mówił: tak naprawdę Chuck Norris zmarł 20 lat temu, ale Śmierć jeszcze nie miała odwagi mu o tym powiedzieć. Teraz wreszcie stanął z nią twarzą w twarz i można się domyślać, kto komu w tej sytuacji wymierzył kopniaka z półobrotu.

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Oscary 2026 rozdane! „Jedna bitwa po drugiej” wygrywa, Polak ze statuetką. To była noc niespodzianek

    Aleksandra Żelazińska

  2. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Edyta Górniak”, czyli wakacje z gwiazdą. Tylko gdzie to życie?

    Bartek Chaciński

  3. Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję. Będzie modlitwa, nie gibango

    Bartek Chaciński

  4. Od „Kanału” do „Katynia”. Wybieramy 10 najważniejszych scen z filmów Wajdy

    Janusz Wróblewski

  5. Agata Turkot dla „Polityki”: Po „Domu dobrym” dostałam setki wiadomości od kobiet

    Aneta Kyzioł

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

Karol Nawrocki wymierzył cios w plany obronne Polski i całej Unii Europejskiej. To sygnał, jak widzi polskie bezpieczeństwo i programy zbrojeniowe – wbrew europejskim trendom i realiom. Ten sprzeciw może być groźny nie tylko dla Polski.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
13.03.2026
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Kraj

PiS i dwie Konfederacje. Co różni trzy polskie prawice, które już szykują się do władzy

Trzy prawice szykują się do władzy, a jedna z nich ma mieć niedługo kandydata na premiera. Czy PiS dogada się z Konfederacjami i co właściwie różni te wszystkie formacje?

Rafał Kalukin
07.03.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
