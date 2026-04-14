Bartek Chaciński
14 kwietnia 2026
Podróż do przeszłości, czyli Jazz nad Odrą 2026

Terence Blanchard Terence Blanchard Erika Goldring / Getty Images
To już 62. edycja wrocławskiego festiwalu – Jazz nad Odrą jest jedną z najstarszych tego typu imprez w Polsce. I historycznych wątków w tegorocznym programie nie zabraknie. Weźmy kubańskiego pianistę Gonzalo Rubalcabę, z którym Polacy spotykali się już wielokrotnie – występował już na wrocławskiej imprezie, nagrywał z Anną Marią Jopek, wpisał się w rosnące zainteresowanie latynoamerykańskim jazzem. Albo kontrabasistę Larsa Danielssona, którego wizyty w Polsce trudno nawet zliczyć – i ma na koncie długą współpracę z naszym Leszkiem Możdżerem (tym razem przyjeżdża ze swoją międzynarodową grupą Liberetto).

Szczegóły: jazznadodra.pl

Jazz nad Odrą, Wrocław, Impart Centrum i Firlej, 22–26 kwietnia

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
