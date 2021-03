Z serialu dowiemy się, kim są ojcowie założyciele serwisów społecznościowych 4chan i 8chan.

Gdy 32-letni mężczyzna w czapie z futra z rogami bizona i flagą amerykańską wymalowaną na twarzy, zwany Szamanem QAnon, pozował do zdjęć w demolowanym przez zwolenników Trumpa Kapitolu, media kolejny raz alarmowały o groźnych skutkach ruchu QAnon. Cullen Hoback, autor serialu dokumentalnego poświęconego identyfikacji tożsamości lidera tego ruchu (albo grupy osób ukrywającej się pod pseudonimem Q), obserwował to niepokojące zjawisko od dawna. Sześciogodzinny film przedstawia wyniki śledztwa.

Q: Nadchodzi burza (Q: Into The Storm), reż. Cullen Hoback, HBO GO, 6 odc.